ilfogliettone

(Di venerdì 17 maggio 2019) Gli Internazionali Open d'Italia perdono Re Roger. Quello dello svizzero si spera sia solo un arrivederci "al prossimo anno", come fa sapere pocoil suo ritiro. Con la pioggia di mercoledi' che ha bloccato l'intera giornata al Foro Italico rimandando tutto a ieri con due turni giocati in una manciata di ore, ildie' il danno collaterale piu' duro da digerire. Per il torneo, che lo aveva ritrovato a sorpresatre lunghi anni, e soprattutto per gli appassionati di Re Roger che speravano di poterlo ammirare nei quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas.Un fastidio alla gamba destra, la causa.che il 38enne numero 3 al mondo aveva giocato ieri cinque set tiratissimi tra il match mattutino contro Sousa e quello pomeridiano con Coric finito al tie break. Il primo pensiero e' proprio per i fans italiani: "Sono molto dispiaciuto di non essere ...

matteosalvinimi : Dopo due minuti di comizio sotto il diluvio, ho proposto di salutare tutti uno ad uno sotto i portici! Mi criticano… - ilfogliettone : Dopo il diluvio i forfait, Roma perde re Federer - - CretellaRoberta : Tennis: dopo il diluvio i forfait, Roma perde re Federer: Fuori lo svizzero grande star e la numero 1 Osaka, fari s… -