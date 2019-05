Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Le anticipazioni di "" della settimana dal 19 al 25vedono ancora protagonisti, Steffy ed Hope. Steffy ha scoperto il tradimento del marito e non ha intenzione di tornare sui suoi passi. Decisa a prendersi cura di se stessa e della piccola Kelly, ha lasciato, trovando conforto in Bill. Lo Spencer non ha perso tempo, proponendo alla giovane Forrester di sposarlo. Steffy, sebbene titubante, ha accettato per poi cambiare idea in un secondo momento. Nel frattempo, Hope esi sono riavvicinati, capendo di provare qualcosa di profondo l'uno per l'altra. Nellesettimanali, vedremo una svolta decisiva nel rapporto tra i due e una decisione inaspettata e alquanto generosa di Steffy, che lascerà senza fiato l'ormai ex marito. Inevitabilmente, le trame della soap opera stanno per cambiare. Attenzione anche a Zoe, la cui presenza diventerà un ostacolo per ...

IlSegretoTvSoap : Beautiful, puntate dal 19 al 25 maggio: Liam decide di sposarsi - MastrotekPino : Beautiful anticipazioni, puntate americane: l’inaspettata rinuncia di Katie - TwBeautiful : RT @Johnny_Joy93: Sto recuperando le puntate di Beautiful degli scorsi giorni, sto assistendo a una lezione di sessuologia di Brooke a Liam… -