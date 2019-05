Ascolti TV USA giovedì 16 maggio | il finale di The Big Bang Theory fa crescere CBS e

Ascolti tv USA martedì 15 maggio - bene il finale di New Amsterdam : Ascolti tv USA martedì 15 maggio Ascolti tv USA martedì 15 maggio – Serata con qualche finale di stagione e qualche conseguente rialzo nei dati degli Ascolti dei principali programmi televisivi americani. In particolare il finale della prima stagione di New Amsterdam conquista 5,5 milioni e 0.9 di rating alle 10 pm su NBC, in apertura di serata sulla stessa rete The Village, il cui futuro è ancora in bilico (ma la cancellazione sembra ...

Game of Thrones - gli Ascolti USA del quinto episodio - è il più visto di sempre : ascolti Game of Thrones: i dati del quinto episodio, The Bells. Record in USA, è l’episodio più visto di sempre. ascolti Game of Thrones 8×05. – Il penultimo episodio dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, “The Bells” risulta a oggi, quello più visto nella storia della serie. E considerato l’attesa che si è venuta a creare attorno all’episodio, è un risultato abbastanza scontato. Nella ...

Ascolti tv USA lunedì 13 maggio - bene il finale di 911 e di Bull - cresce The Code : Ascolti tv USA lunedì 13 maggio Ascolti tv USA lunedì 13 maggio – Serata in cui FOX e ABC si contendono la palma di show più visto nei demo 18-49 anni ma in milioni di spettatori totali a vincere è NBC con The Voice. 9-1-1 in quello che sarà in autunno il suo nuovo orario, ovvero le 20 del lunedì sera, conquista con il finale di stagione 1.3 di rating e 6.35 milioni di spettatori, dato più alto nei totali dal secondo episodio di stagioni e ...

Ascolti tv USA venerdì 10 maggio - il ritorno di Agents of SHIELD cresce (e cala) bene i finali CBS : Ascolti tv USA venerdì 10 maggio Ascolti tv USA venerdì 10 maggio – Nel venerdì “di sangue” con tante cancellazioni è Blue Bloods (non a caso con il sangue nel titolo…) la serie più vista con 8,4 milioni e 0.8 di rating con il suo finale di stagione. Su CBS, in una serata di finali di stagione con le tre serie tutte rinnovate, MacGyver conquista 5,4 milioni e 0.6 di rating e Hawaii Five-0 6,6 milioni e 0.7 di ...

Ascolti TV USA giovedì 9 maggio : cala il TGIT senza il crossover - stabile TBBT : Ascolti tv USA giovedì 9 maggio Ascolti tv USA giovedì 9 maggio – Una serata per certi versi diversa per le serie in onda, ma normale se si guarda ai numeri. In pieno periodo Sweeps NBC ha messo in pausa la comedy A.P. Bio e al suo posto è andato in onda un altro episodio di Superstore (ma la media del canale cresce solo di un decimo). Il primo ha registrato uno 0.8 di rating (-0.1) con 3 milioni di spettatori, il secondo uno 0.7 di ...

Ascolti tv USA mercoledì 08 maggio - Empire cresce nel finale di stagione - bene The Goldbergs - cala Chicago PD : Ascolti tv USA mercoledì 08 maggio Ascolti tv USA mercoledì 08 maggio – Serata con tanti finali di stagioni sia su FOX che su ABC ma senza alcuna crescita esagerata solo qualche decimo di punto di rating e qualche migliaio di spettatori guadagnato. Interessante notare come ormai la comedy più vista di ABC sia diventata The Goldbergs scippando il trono a Modern Family. Partiamo proprio da ABC dove il finale di The Goldbergs cresce sia nei ...

Ascolti tv USA martedì 7 maggio - NCIS tocca il dato peggiore di sempre - male le comedy ABC : Ascolti tv USA martedì 7 maggio Ascolti tv USA martedì 7 maggio – Un martedì pessimo se consideriamo che il peggior risultato di sempre di NCIS riesce comunque ad essere lo show più visto della serata in tutti i parametri. Con 11.5 milioni e l’1.0 di rating nel pubblico 18-49 anni, NCIS apre la serata CBS con il secondo peggior risultato di sempre nel totale del pubblico e il peggior risultato di sempre nei demo (18-49 anni). A ...

Ascolti tv USA lunedì 6 maggio - The Resident e Man with a Plan in calo con i finali : Ascolti tv USA lunedì 6 maggio Ascolti tv USA lunedì 6 maggio – Nemmeno i finali di stagione creano più l’evento. Il finale di The Resident su Fox cala rispetto alla scorsa settimana fermandosi allo 0.8 di rating con 4.95 milioni con qualche migliaia di spettatori in meno e un decimo di punto di rating. A seguire 911 1.1 nei demo tra i 18-49 anni e 5.8 milioni di spettatori, programma più visto nella pregiata fascia 18-49 insieme a ...

Game of Thrones - gli Ascolti in Italia e USA del quarto episodio + la questione bicchiere : ascolti Game of Thrones: i dati del quarto episodio, The Last of the Starks, in Italia su Sky e in USA su HBO. Il bicchiere di Starbucks che non esiste più. ascolti Game of Thrones. – Prima di passare ai dati parliamo del topic della settimana che riguarda Game of Thrones. Anche questa settimana il nuovo episodio di Game of Thrones ha fatto parlare di se. Ma non tanto per gli avvenimenti accaduti all’interno dell’episodio, ma ...

Ascolti tv USA domenica 5 maggio - male NCIS Los Angeles - cala anche Good Girls : Ascolti tv USA domenica 5 maggio Ascolti tv USA domenica 5 maggio – Con i dati di Game of Thrones che arriveranno solo in un secondo momento, spostiamo la nostra attenzione come di consueto con i dati broadcaster. La serata è stata vinta da American Idol sia nei totali che nei demo nel pubblico 18-49 anni con 6,7 milioni e 1.1 di rating in calo dalla scorsa settimana. Su NBC World of Dance chiude la sua terza stagione con 3,6 milioni e 0.8 ...

Ascolti Tv 3 maggio 2019. Torna e rivince Bonolis. Conclusa la stagione di Gomorra : Ascolti Tv di venerdì 3 maggio 2019 . Su Canale 5 Ciao Darwin 8 sfiora la media di 4 milioni di spettatori e vince la serata con il 20,6% di share. Su Rai1 La Corrida si avvicina ai 3,9 milioni pari ...

Ascolti tv USA giovedì 2 maggio bene Station 19 con il crossover con Grey’s Anatomy e Superstore : Ascolti tv USA giovedì 2 maggio Ascolti tv USA giovedì 2 maggio – Serata che ribalta gli schemi della rilevazione degli Ascolti e di ogni tipo di previsione, tra chi rinnova serie senza pubblico e chi cattura ancora pubblico con i crossover. Due mondi che si scontrano. Da un lato The CW che ha rinnovato In the Dark che conquista appena 513 mila spettatori e lo 0.1 nei demo 18-49 anni, dall’altro con il vecchio e caro traino e un ...

Ascolti tv USA mercoledì 1 maggio - male le comedy ABC con Modern Family al record negativo : Ascolti tv USA mercoledì 1 maggio Ascolti tv USA mercoledì 1 maggio – Certo gli Ascolti live sono sempre meno significativi nella vita di una serie e riempire il palinsesto di puntate originali costa più che trasmettere qualche replica. Il problema è che le nuove serie hanno bisogno di tempo per sedimentare e poter funzionare anche oltre il live e ottenere così un rinnovo. E le continue pause non aiutano, soprattutto se il ritorno in onda ...

Ascolti tv USA martedì 30 aprile - NCIS il più visto della serata - cresce The Village - stabile Bless This Mess : Ascolti tv USA martedì 30 aprile Ascolti tv USA martedì 30 aprile – CBS torna con episodi inediti e vince la serata sia nei rating 18-49 anni che nel totale del pubblico. Pur avendo un pubblico prettamente adulto, NCIS ne ammassa così tanto che alla fine anche i più giovani lo guardano: ecco così l’1.1 di rating tra i 18-49 anni ma anche gli 11.57 milioni di spettatori. A seguire FBI sembra aver perso spinta con 0.8 di rating in calo ...