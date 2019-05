“Saluto romano è reato | non è fatto di lieve entità” | la Cassazione conferma la condanna

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Chi compie il saluto fascista, soprattutto durante un consiglio comunale, non merita sconti di pena perché non è un gesto di “entità“. Con queste motivazioni la Corte dihato laa un mese e 10 giorni di reclusione con pena sospesa per Gabriele Leccisi, avvocato milanese che durante la seduta dell’ 8 maggio 2013 dell’assemblea a Palazzo Marino in cui si discuteva di sicurezza e “piano rom”, fece il saluto. Si tratta del figlio di Domenico, deputato missino e fedelissimo di Benito Mussolini che nel 1946 trafugò la salma del Duce dal cimitero di Maiocco (poi fu arrestato). Il legale di Leccisi, Lamberto Rongo, aveva chiesto la non punibilità facendo presente che quel giorno si discuteva di una soluzione per i nomadi sgomberati dal campo di Viale Ungheria. Ma per la Suprema Corte “sono proprio le circostanze ...

