Salute | Make to Care | a caccia di idee che sfidano disabilià

Salute : il pacemaker che si auto-alimenta con il battito cardiaco è realtà : Una nuova frontiera nella tecnologia dei pacemaker, il dispositivo elettronico che viene impiantato nel corpo per normalizzare il ritmo alterato, si auto-alimenterà dallo stesso battito cardiaco. Sperimentato nei maiali il pacemaker che non ha bisogno di batterie esterne, si ricarica con il battito del cuore. Descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, è stato testato da un gruppo coordinato da Zhong Lin Wang, ...