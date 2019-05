Rapporto Antigone: in Italia diminuiscono i reati, ma aumenta il numero di detenuti (Di giovedì 16 maggio 2019) La Onlus Antigone ha pubblicato il suo Rapporto sulla condizione delle carceri Italiane. Da quanto emerge, nonostante nel nostro Paese i reati siano in calo, così come gli ingressi negli istituti penitenziari, i detenuti sono in aumento. Crescono quindi le pene e i tempi di reclusione. Il documento inoltre considera l'affollamento nelle carceri e altre questioni fra cui i suicidi, l'isolamento e il percorso di reinserimento sociale.



