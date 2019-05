Maltempo Brasile | allarme a Rio | frana divide la città in due

Maltempo Brasile - pioggia e vento colpiscono Rio : allerta meteo : E’ di nuovo allerta meteo a Rio de Janeiro, in Brasile, dove questa notte sono state registrate piogge e venti fino a 105 chilometri orari, con decine di alberi caduti e interruzioni di corrente, mentre nella città di Santos, sulla costa dello stato di San Paolo, le raffiche di vento hanno raggiunto i 150 chilometri orari e hanno causato la morte di una donna. Il punto più colpito di Rio de Janeiro è stato il Forte di Copacabana, di fronte ...

Maltempo in Brasile : crollano 2 edifici a Rio de Janeiro - almeno 5 morti e 10 feriti : Probabilmente a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, nella zona ovest di Rio de Janeiro almeno 5 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite per il crollo di due edifici: le squadre di soccorso sono ancora al lavoro per recuperare una decina di dispersi. Le vittime sarebbero un uomo di 40 anni, un bambino di 7 e 3 persone non ancora identificate. Quasi un centinaio di vigili del fuoco, coadiuvati da cani, droni, elicotteri e cani ...

Meteo - Maltempo in Brasile : crollo in favela - morti e dispersi : Forti piogge che hanno investito il Brasile nei giorni scorsi: a Rio de Janeiro sono crollati due palazzi nella favela di Muzema, e almeno 2 persone sono morte, altre 3 sono rimaste ferite e 17 risultano disperse. I due edifici, uno di 3 piani, l’altro di 4, sono crollati intorno alle 7 del mattino ora locale. L'articolo Meteo, maltempo in Brasile: crollo in favela, morti e dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - ondata di Maltempo in Brasile : Rio de Janeiro dichiara lo stato di calamità : In seguito alla forte ondata di maltempo dei giorni scorsi, il sindaco di Rio de Janeiro ha dichiarato lo stato di calamità pubblica: 10 persone hanno perso la vita a causa di quello le autorità hanno definito come il peggior temporale degli ultimi 22 anni. Il decreto (valido per 180 giorni) garantisce il potere, ad esempio, di realizzare misure eccezionali senza l’autorizzazione legislativa. L'articolo Meteo, ondata di maltempo in ...

Brasile - piogge torrenziali e frane a Rio de Janeiro : almeno 10 morti a causa del Maltempo : Il Brasile sta vivendo in queste ultime ore una vera e propria emergenza a causa del maltempo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, soprattutto su Rio de Janeiro si stanno abbattendo delle violente piogge torrenziali che in pochissimo tempo hanno allagato e reso impraticabili alcune arterie stradali. In totale sarebbero almeno 10 le vittime di questa terribile ondata di maltempo, la maggior parte delle quali sarebbero annegate nelle ...

Maltempo - i temporali devastano il Brasile : sale a 7 il numero di morti a Rio [FOTO] : Continuano i danni in Brasile a causa del forte Maltempo: è salito a sette il numero delle vittime del violento temporale che si è abbattuto nelle ultime ore sulla città di Rio de Janeiro. Lo sostiene il canale televisivo GloboNews, che monitora la situazione in diretta. Il sindaco, Marcelo Crivella, che ha dichiarato lo stato di crisi e invitato la popolazione a restare in casa, secondo il sito del quotidiano Folha de S.Paulo ha ammesso di aver ...

Brasile : 3 morti per Maltempo a Rio : ANSA, - RIO DE JANEIRO, 09 APR - Almeno tre persone sono morte a causa delle forti piogge che si sono abbattute nelle ultime ore su Rio de Janeiro, dove ci sono state anche frane e il sindaco, Marcelo ...