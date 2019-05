Ma tu sapevi?

huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019) Le anticipazioni dell’intervista di Beppe Grillo a Sette piombano sulla scrivania di Luigi Di Maio a metà mattino. Velocemente fanno il giro degli smartphone di colonnelli e vertici della comunicazione. “Ma tu?”, è la domanda che rimbalza di messaggio in messaggio, di incontro in incontro. Il fondatore, per usare un eufemismo, prende di petto Matteo Salvini: “Ritengo le sue idee allo stesso livello dei dialoghi di uno spaghetti western. Lo manderei a calci a fare il suo lavoro al Viminale”. Non esattamente un buffetto.Il punto è che Grillo non ha concordato nulla con nessuno. Non ha avvisato nemmeno quelli a lui più vicini. Di persona in persona, di cellulare in cellulare, il “ma tu?” incassa una serie di no. Perfino Pietro Dettori, oggi con Di Maio ma per anni ombra dell’ex comico, sembra non ...

