romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2019) Roma – “Le societa’ devono contribuire alle spese per la? Sara’ oggetto di un, ma le societa’ non devono diventare unper tutti quanti, devono fare le cose che e’ giusto fare. Penso che il buon senso nella sana amministrazione possa produrre grandi risultati”. Cosi’ il presidente della Lazio, Claudio, in diretta su Radio Radio. L'articolodi, manoproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Lotito a Raggi: #sicurezza sarà tema di confronto, ma società no bancomat: Roma – “Le… - ateneodance : RT @RadioRadioWeb: ???? #Lotito, intervista esclusiva a Radio Radio: ecco le sue parole sulla finale, sul futuro di mister #Inzaghi e sulla s… - RadioRadioWeb : ???? #Lotito, intervista esclusiva a Radio Radio: ecco le sue parole sulla finale, sul futuro di mister #Inzaghi e su… -