Iran | chi vuole l’escalation e perché

Biennale di Venezia : E’ qui il party dell’arte. AttIrano più le feste che le installazioni. Gara tra i collezionisti a chi paga di più : Venezia invasa dalle tribù dei nomadi dell’arte: alla domanda cosa hai visto d’interessante si sostituisce a quale festa vai? Se non riesci neanche a imbucarti non ti rimane che la frustrazione dell’escluso. Se non sei del giro e non sei invitato alle anteprime delle anteprime, che cominciano cinque giorni prima dell’apertura ufficiale, ti senti uno sfigato. Le prevue offrono oltre alla Prima Visione (senza l’effetto di sentirsi carne umana in ...

Iraq - gli Usa evacuano il personale “non essenziale” delle ambasciate a Baghdad ed Erbil. Timore per attacchi Iraniani : Il personale “non essenziale” presente nell’ambasciata americana di Baghdad e nel consolato di Erbil devono lasciare il Paese. L’ordine è arrivato dal Dipartimento di Stato americano che, tramite il profilo Facebook dell’ambasciata Usa in Iraq, ha aggiunto che “i normali servizi di visto saranno temporaneamente sospesi in entrambi i siti. Il governo degli Stati Uniti ha limitato la fornitura di servizi di ...

Internazionali d’Italia 2019 : Berrettini/Fognini si ritIrano dal torneo di doppio. Solo sconfitte nel tabellone maschile e femminile per gli azzurri : Se nel singolare maschile le notizie per il tennis italiano sono molto positive negli Internazionali d’Italia 2019 a Roma, considerando il successo del nostro Matteo Berrettini contro il numero 5 del mondo Alexander Zverev, nel torneo di doppio i riscontri non sono altrettanto lusinghieri per quanto concerne gli incontri maschili e femminili. Oggi, infatti, scendevano in campo ben cinque coppie nostrane e purtroppo l’esito è stato ...

Amazon Counter arriva in Italia : ora i pacchi si ritIrano nelle tabaccherie e nei negozi di quartiere : Amazon ha firmato l'accordo per servirsi di qualunque punto vendita SisalPay, Giunti e Fermopoint come un possibile punto di ritiro per i propri pacchi. Il servizio offerto dal gigante dell' e-commerce si chiama Amazon Counter con il quale gli utenti avranno una soluzione aggiuntiva per organizzare il ritiro dei propri prodotti, scegliendo il punto di ritiro più comodo in fase di acquisto per poi passare sul posto a ritirare il pacco senza ...

Sabotate navi petroliere saudite - alta tensione con Iran. Pompeo incontra Putin a Sochi : Alcune navi petroliere sono state oggetto di sabotaggio al largo di Fujairah. Lo denunciano le autorita' di Riad e di Abu Dhabi, mentre sale la tensione nel Golfo dopo l'annuncio di Teheran di non rispettare parte dell'intesa sul nucleare e l'invio di navi e batterie di missili Patriot nella regione da parte degli Usa. Intanto, il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo fa tappa a Bruxelles prima dell'incontro di domani con il presidente russo ...

Iran - un cittadino residente in Europa rischia la pena di morte. E la Bielorussia non lo estrada : Pochi giorni fa un tribunale di Minsk, la capitale della Bielorussia, ha scongiurato all’ultimo minuto l’estradizione di Merhdat Jamshidiyan, un cittadino Iraniano residente nel paese europeo da oltre 20 anni. Jamshidiyan era stato arrestato dieci mesi fa. Le autorità bielorusse avevano ceduto a sette anni di pressioni da parte dell’Iran, che ne chiedeva l’estradizione in quanto sospettato di aver ucciso la madre e un fratello, e il Dipartimento ...

Crisi Iran - Usa schiera Patriot in M.O. : 4.03 Il Pentagono ha ufficializzato che muoverà una batteria di missili Patriot in Medio oriente per contrastare le potenziali minacce Iraniane. Le stesse che nei giorni scorsi avevano indotto gli Usa ad inviare nella regione una flotta da guerra e un gruppo di bombardieri.Il Pentagono non ha fornito dettagli, ma una fonte della Difesa ha riferito che tutto è stato deciso sulla base di un rapporto dell'intelligence secondo il quale l'Iran ...

Nucleare Iran - ultimatum di Teheran : '60 giorni per i negoziati o riprenderemo ad arricchire l'uranio' : L' Iran lancia l'ultimatum ai firmatari dell'accordo sul programma Nucleare, Gran Bretagna, Francia, Germania, Cina e Russia, per mettere in atto gli impegni presi per proteggere la sua economia ...

Nucleare Iran - ultimatum di Teheran : “60 giorni per i negoziati o riprenderemo ad arricchire l’uranio” : Sessanta giorni, trascorsi i quali ripartirà l’arricchimento dell’uranio. L’Iran lancia l’ultimatum ai firmatari dell’accordo sul programma Nucleare (Gran Bretagna, Francia, Germania, Cina e Russia) per mettere in atto gli impegni presi per proteggere la sua economia dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Teheran non intende ritirarsi dall’intesa, da cui gli Usa si sono ritirati in maniera unilaterale, ha annunciato il ...

Iran minaccia di riprendere la produzione di uranio arricchito : L'accordo sul programma nucleare Iraniano era stato raggiunto 'nell'interesse del mondo e della regione, ma i nemici dell'Iran hanno fatto pressioni affinché Teheran si ritirasse dal Piano ...

Nucleare Iran - ultimatum di Rohani : risposta in 60 giorni o riparte l'arricchimento dell'uranio : Due mesi di tempo. Se Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania “non renderanno operativi i loro impegni, in particolare nel settore petrolifero e bancario, l’Iran smetterà di limitare le sue attività di arricchimento dell’uranio. Il presidente Hassan Rouhani ha annunciato la decisione presa dal Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale in un discorso al Parlamento trasmesso dalla tv di stato ...

L'Iran minaccia di riprendere l'arricchimento dell'uranio : L'accordo sul programma nucleare iraniano era stato raggiunto ''nell'interesse del mondo e della regione'', ma i nemici delL'Iran hanno fatto pressioni affinché Teheran si ritirasse dal Piano ...

La risposta di Rohani agli Usa - l’Iran riprende l’arricchimento dell’uranio : A un anno esatto dall’uscita degli Stati Uniti dall’intesa sul programma atomico l’Iran ha deciso di sospendere alcuni dei suoi impegni nell’ambito dell’accordo internazionale raggiunto nel 2015, in particolare per quanto riguarda l’arricchimento dell’uranio, che proprio l’intesa aveva limitato per evitare che Teheran raggiungesse la capacità di re...

L'Iran sospende accordo sul nucleare E minaccia la ripresa di uranio arricchito : Oggi, sempre in coincidenza con l'anniversario dell'uscita dall'accordo sul nucleare, gli Usa hanno intenzione di introdurre altre sanzioni che colpiranno un nuovo settore dell'economia iraniana, ...