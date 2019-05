Il celeste Elton John sbarca a Cannes per il suo Rocketman

huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019)sulla Croisette per il film che racconta la sua vita. L’artista inglese, occhiali glitterati celesti per l’occasione, è arrivato al Festival diper accompagnare stasera la première mondiale di, il musical su di lui e che lui stesso ha prodotto.Diretto da Derex Fletcher, il film vede nei panni (e nella voce, pare strepitosa) diil giovane attore inglese Taron Egerton. I due si sono fatti fotografare insieme nel photocall di rito. Stasera la Montee des Marches a ritmo rock.Leggi anche...al via! Poco nero, tanto colore e un dominio di bianco: le star illuminano il red carpet I dieci film più attesi del Festival di2019 Dopo "Bohemian Rhapsody", arriva "" e la vita di ...

