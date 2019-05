Elezioni europee 2019 | i programmi dei principali partiti italiani

Elezioni europee 2019 - in Puglia l’assessore di Emiliano (Pd) sostiene la Lega. I dem : ‘Incompatibile con suo ruolo’ : Non c’era Leonardo di Gioia al teatro Cicolella di Foggia ad accogliere il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La sua linea politica però resta la stessa: l’assessore all’Agricoltura della Giunta Emiliano sosterrà il candidato leghista Massimo Casanova alle europee del 26 maggio. Una storia che nelle scorse settimane ha creato non poche polemiche in una maggioranza, quella della Regione Puglia, già fortemente provata. Non bastavano i mal di ...

Elezioni europee 2019 : le liste e i programmi : Elezioni europee in Italia, Domenica 26 maggio 2019 si vota il rinnovo dei rappresentati del Parlamento Europeo: vediamo...

Elezioni europee 2019 - in Puglia l’assessore di Emiliano (Pd) sostiene la Lega. I dem : “Incompatibile con suo ruolo” : Non c’era Leonardo di Gioia al teatro Cicolella di Foggia ad accogliere il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La sua linea politica però resta la stessa: l’assessore all’Agricoltura della Giunta Emiliano sosterrà il candidato leghista Massimo Casanova alle europee del 26 maggio. Una storia che nelle scorse settimane ha creato non poche polemiche in una maggioranza, quella della Regione Puglia, già fortemente provata. Non bastavano i mal di ...

Elezioni europee 2019 Portogallo : guida al voto - candidati e liste : Elezioni europee 2019 Portogallo: guida al voto, candidati e liste Mancano 10 giorni esatti alle Elezioni europee e Termometro Politico vi offre una panoramica sulle relazioni di forza all’interno di ogni Stato membro. Un piccolo ripasso: la situazione in Europa Qui, vi abbiamo parlato di Lussemburgo e Germania. Nel piccolo stato che ha dato i natali all’attuale presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, la vittoria ...

Elezioni europee 2019 Germania : guida al voto - candidati e liste : Elezioni europee 2019 Germania: guida al voto, candidati e liste Continua il nostro cammino verso le Elezioni europee 2019. Elezioni che porteranno senza alcun dubbio dei forti cambiamenti. Quel che resta del EFDD (la Europe of Freedom and direct democracy) dovrebbe confluire in un gruppo totalmente nuovo e molto più numeroso con la guida “spirituale” di Matteo Salvini. Socialisti, conservatori e liberali dovrebbero ottenere, in ...

Milano. Pubblicati i dataset relativi alle Elezioni europee 2019 : Il portale Open data del Comune di Milano si arricchisce di un nuovo rilascio settimanale. Sono stati infatti Pubblicati due

Elezioni europee 2019 Lussemburgo : guida al voto - candidati e liste : Elezioni europee 2019 Lussemburgo: guida al voto, candidati e liste Prosegue la marcia d’avvicinamento alle Elezioni europee 2019. Oggi conosciamo meglio le dinamiche del piccolo Lussemburgo, uno degli Stati membri con minor numero di abitanti e che porta – nel Parlamento Europeo – solo 6 deputati. Conosciamo meglio il Lussemburgo e le formazioni politiche che potrebbero ottenere rappresentanza. Il Lussemburgo, un ...

Elezioni europee : il WWF lancia il patto per la sostenibilità : Un’Europa più sicura, più competitiva e autorevole su scala globale è possibile! Se si sottoscrive tra gli elettori e le forze politiche che li rappresenteranno a Strasburgo “Un patto europeo per la sostenibilità”, che viene proposto dal WWF e si può dire che sia già condiviso nei fatti da quei 24 milioni di lavoratori impiegati nei settori verdi offerti, nel 90% dei casi, da piccole e medie imprese diffuse in tutta Europa (Eurobarometro 2018). ...

Guida alle Elezioni europee in Lussemburgo : È uno dei paesi più piccoli dell'Unione Europea e ha diritto a solo 6 seggi, che molto probabilmente andranno ai soliti noti

Programma Partito Comunista di Marco Rizzo alle Elezioni europee 2019 : Programma Partito Comunista di Marco Rizzo alle elezioni europee 2019 Mancano pochi giorni alle elezioni europee e la campagna elettorale entra nel vivo. Mentre Lega e M5S continuano la loro sfida a distanza attraverso le dichiarazioni dei propri leader, le altre forze politiche cercano di farsi largo per ottenere un po’ di spazio e mostrare i loro programmi all’elettorato. Abbiamo visto di recente il Programma dei verdi al ...

Europee - Salvini : “Si vota per l’Ue - non userò Elezioni per dinamiche italiane o per chiedere rimpasti di governo” : Nonostante i botta e risposta continui e le fibrillazioni di queste settimane tra Lega e M5s che hanno portato ieri il sottosegretario alla presidenze del Consiglio a paventare la crisi di governo, sia ieri Di Maio, sia oggi Salvini auspicano la stessa cosa: “Spero che dopo il 26 maggio le cose si tranquillizzeranno” afferma il vicepremier pentastellato. “Io mi auguro che tra dieci giorni, finita la campagna elettorale tutti ...

Rai - voto Vigilanza su doppio incarico di Marcello Foa slitta a dopo le Elezioni europee : La Commissione di Vigilanza Rai ha rinviato la discussione e la votazione della risoluzione contro il doppio incarico a Marcello Foa, presidente della Rai e di Rai Com, proposta dal Pd. Il voto si terrà, quindi, nella settimana che inizia il 28 maggio, subito dopo le elezioni europee. Favorevoli allo slittamento del voto i partiti della maggioranza e Fratelli di Italia, contrari il Pd e LeU che avrebbero voluto votare prima della tornata ...

Crisi Governo - Giorgetti "Dopo le Europee si vota"/ Elezioni anticipate a settembre? : Crisi Governo, il sottosegretario alla presidenza del consiglio in quota Lega, Giorgetti, ha parlato ospite del programma Porta a Porta

Elezioni europee - Armao si rivolge agli Spitzenkandidaten : Elezioni Europee, il vicepresidente della Regione Siciliana Armao si rivolge agli Spitzenkandidaten e li invita a dare priorità all'insularità