Elezioni | dove e quando si vota nel 2019

Elezioni : Di Maio - 'dove non vince M5S vincono estremismi o Patto Nazareno' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "A Gela il Pd e Forza Italia si sono alleati, il partito di Berlusconi e Zingaretti. Dove non vince il M5S o vincono gli estremismi o il Patto del Nazareno, votare per il M5S significa garantire che le devianze della politica, che siano gli inciuci o le follie dell'ult

Elezioni : Miccichè (Fi) - 'Salvini vince solo a Caltanissetta dove si è alleato con il M5S' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Nel comune più popoloso tra quelli al ballottaggio, Gela, vince contro la Lega il progetto di fronte moderato a cui da tempo stiamo lavorando. Di fatto il dato politico evidenzia la subalternità della Lega ai Cinque Stelle: Salvini vince solo a Caltanissetta, alleando

Borse e BTp - dove vanno i mercati tra Elezioni Ue e “trade war” : Gli esperti: i listini attualmente non scontano la vittoria dei sovranisti. Piazza Affari e governativi italiani: pesano le avvisaglie di fine tregua tra Bruxelles e Roma e i timori sulla tenuta dell’Esecutivo. Negli Usa aumenta la volatilità ma secondo gli analisti tecnici l’impostazione di fondo resta positiva. ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Battista : “Se dopo le Elezioni europee dovesse saltare il governo - mi ricandiderei” : “Se dopo le europee, dovesse saltare questo governo, mi ricandiderei”. Alessandro Di Battista potrebbe tornare a candidarsi alle prossime politiche. L’ex deputato M5S lo afferma durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi” condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda stasera su Nove alle 22.45. “Lei alle europee non si candida, anche perché non farebbe in tempo, però al prossimo giro politico ci sarà ...

Di Battista pronto a tornare - ancora - : «Se dopo le Elezioni europee - dovesse saltare questo governo - mi ricandiderei» : Le domande quindi passano alla politica interna del Movimento. Sulla leadership però Di Battista è chiaro, non ha alcuna intenzione tentare la scalata: «No, questo no. C'è Luigi Di Maio che è capo ...

Elezioni - dove e quando si vota nel 2019 : Nel 2019 saranno ben nove gli appuntamenti elettorali. Ma dove e per cosa si vota? In questo speciale tutte le indicazioni...

Elezioni comunali Sicilia - ballottaggio in 5 città su 7 : bene centrodestra - 5s perde dove governava : Le Elezioni comunali in Sicilia si chiudono, al primo turno, con un ballottaggio in cinque dei setti principali comuni al voto: Caltanissetta, Castelvetrano, Gela, Mazara del Vallo e Monreale. Vittoria al primo turno, invece, per i candidati sindaco di Bagheria (vince Filippo Tripoli) e Aci Castello (eletto Carmelo Scadurra).Continua a leggere

Il partito del presidente turco Erdogan ha chiesto che siano rifatte le Elezioni a Istanbul - dove sembra che abbia vinto l’opposizione : Il partito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l’AKP, ha detto che chiederà di rifare le elezioni a Istanbul, accusando l’opposizione di irregolarità nei voti. I risultati preliminari delle elezioni amministrative hanno dato in vantaggio il candidato del principale partito di

Elezioni regionali 2019 : data - dove e quando si vota. Il calendario : Elezioni regionali 2019: data, dove e quando si vota. Il calendario calendario Elezioni regionali 2019 Aggiornamento: bocciato dal Tar l’Election Day con le Europee per quanto riguarda le regionali in Basilicata. Si voterà il 24 marzo 2018. Non solo Europee, nel 2019. Infatti saranno chiamati alle urne anche circa il 50% dei comuni italiani nel prossimo appuntamento con le Elezioni amministrative. Tuttavia, monta l’attesa anche per ...

Elezioni comunali 2019 : data - dove e quando si vota. Il calendario : Elezioni comunali 2019: data, dove e quando si vota. Il calendario data Elezioni amministrative 2019 e comuni Il 2018, sul fronte della politica, ha del tutto rimescolato le carte della politica italiana. Dopo le Elezioni politiche del 4 marzo 2018 e la conseguente nascita dell’asse M5S-Lega anche gli equilibri locali potrebbero subire un decisivo cambio di rotta. D’altra parte, nonostante l’alleanza a livello nazionale, le due forze di ...

Election day Elezioni europee e amministrative 2019 : data e dove si vota : Election day elezioni europee e amministrative 2019: data e dove si vota data Election day 2019 Il 26 maggio 2019 non si terranno solo le elezioni europee ma si voterà anche per la tornata di amministrative. Da diverso tempo era stata paventata l’ipotesi Election Day che però ha trovato conferma solo in queste ore. Infatti, è arrivato ieri il via libera del Consiglio dei Ministri. Election day: il comunicato stampa Il Consiglio dei ...

