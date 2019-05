Cotral | 100 nuovi autobus in arrivo | incremento considerevole di biglietti venduti nel

romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2019) Roma – Sara’ Romana Diesel concessionaria laziale di Iveco a produrre i100 bus 12 metri low entry per la flotta. L’azienda italiana si e’ aggiudicata il secondo lotto della piu’ ampia fornitura di 400mezzi. Il primo lotto per 300 veicoli era stato invece aggiudicato lo scorso febbraio. Anche questi bus avranno la manutenzione garantita per dieci anni. In linea con quanto l’azienda aveva promesso per venire incontro a tutte esigenze della clientela, i Crossway a pianale ribassato sono predisposti per l’accesso alle persone portatrici di disabilita’ motoria. Si tratta di veicoli euro 6, equipaggiati con le piu’ moderne dotazioni di bordo, tra le quali prese usb ai sedili per la ricarica di computer e smartphone. L’investimento complessivo dell’appalto e’ di circa 90 milioni di euro, completamente ...

