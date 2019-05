C' è anche Cacciari per Bolaffi candidato con il Pd | ma il filosofo resta critico verso i

huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019) C’èMassimotra i promotori dell’appello per l’elezione al Parlamento europeo di Angelodella politica e germanista,col Pd nella circoscrizione dell’Italia centrale, a cui sostegno domenica prossima sarà organizzata una iniziativa al Nuovo Sacher di Roma.A nessuno sfugge il carattere decisivo delle elezioni del 26 maggio: si deciderà con quel voto, e nel Parlamento che verrà eletto, se l’Unione europea sarà destinata a una progressiva e rovinosa deriva o se vi sono ancora le forze per invertire la direzione di marcia. Non è più sufficiente schierarsi “a favore dell’Europa” o denunciare l’avanzata dei nazionalismi e dei populismi illiberali. È necessario mettere in campo energie intellettuali, competenze e passioni civili capaci di dare ...

