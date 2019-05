A scuola un video degli studenti accosta Salvini al Duce | prof sospesa a Palermo

Palermo - a scuola un video accosta Salvini al Duce : sospesa una docente : All'istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III gli studenti associano nelle immagini le leggi razziali al decreto sicurezza. Polemica sui social, scatta la sanzione

Amici 18 - Mameli (eliminato) rientra nella scuola. Il video pubblicato sui social : Amici, il talent show di Maria De Filippi, è alle battute finali: sabato andrà in onda la semifinale mentre la finale è prevista per il prossimo 25 maggio.Il regolamento astruso, che ha trovato un po' di pace solamente nel settimo serale andato in onda sabato scorso, è stato il leit-motiv di quest'edizione, senza parlare dell'accesissimo duello con il competitor, Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1.prosegui la letturaAmici 18, Mameli ...

L'emozionante accoglienza degli studenti al professore tornato a scuola dopo la malattia - VIDEO : La scena è stata ripresa da un VIDEO che è diventato virale in tutto il mondo. Una versione più estesa e ripresa dall'alto della stessa scena. dopo il benvenuto, il professore Muharrem Poyrazolu ha ...

Il professore torna a scuola dopo 8 mesi di chemioterapia e i suoi studenti lo accolgono così : il video che emoziona : Muharrem Poyrazoglu, professore di geografia di una scuola superiore del distretto di Çorlu, in Turchia, ha abbandonato la cattedra per otto mesi dopo che gli era stato diagnosticato un cancro allo stomaco. Al ritorno in aula, i suoi studenti gli hanno fatto una sorpresa, accogliendolo con canti, striscioni e palloncini colorati. L’insegnante, come si vede nel video, scoppia in lacrime e viene abbracciato dalla moglie, che lo aveva ...

Mameli batte Loredana Bertè e resta nella scuola. Valentina ballerà in un suo video : La sesta puntata di Amici 18 si apre con la sfida al televoto tra Mameli e Valentina proposta da Loredana Bertè. La cantante ha chiesto che fosse il pubblico a scegliere chi tra i due allievi ...

Smartphone - dalle recite a scuola fino ai concerti : per favore - smettiamola di fare video : Non appartengo al gruppo di chi crede che la tecnologia sia l’apocalisse e che occorra far fuori cellulari, computer e tablet, vietandoli totalmente anche ai bambini. Uso tantissimi dispositivi, per lavoro soprattutto ma anche per divertimento, mi piace fare foto ai miei figli e trovo utili i social network, pur ritenendoli molto sopravvalutati rispetto all’apporto di felicità che possono dare alle nostre vite. Ma fatta questa lunga ...

Controllo presenze a scuola : in arrivo videosorveglianza e impronte digitali : Personale della scuola controllato tramite impronte digitali: da tempo si parla di qiesta ipotesi, di una sorveglianza delle presenze tramite controlli biometrici. L’agenzia stampa Public Policy, ha divulgato le novità che si starebbero concretizzando a Montecitorio. Inizilamente previsti per tutto il personale della scuola, alla VII Commissione cultura è stata chiesta l’esenzione degli insegnanti dalla videosorveglianza e dai controlli ...

Roberto Mancini torna a scuola - canta l'Inno di Mameli con gli studenti. VIDEO : Che poi, però, non ha potuto esimersi dal parlare anche con noi di Sky Sport, rispondendo alle molte domande del nostro Marco Nosotti. Mancini: "Quagliarella, Balotelli, e i giovani" Tantissimi i ...

VIDEO Roberto Mancini torna a scuola - gli studenti cantano l’Inno Nazionale e il ct si emoziona : Roberto Mancini è tornato questa mattina nella scuola media nella quale aveva studiato da ragazzino: come era lecito attendersi grande accoglienza per il CT della Nazionale italiana di calcio, con gli studenti che hanno intonato l’inno di Mameli prima dell’inizio dell’incontro con il prestigioso ex allievo dell’istituto. L’INNO CANTATO IN ONORE DEL CT Roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

Padova - chi sono i protagonisti dei video girati a scuola e finiti su Ponhub : “Non sono studenti” : Una barista di 26 anni e un attore che organizza casting per film porno di 30 anni: sarebbero questi i protagonisti dei video hard finiti su Pornhub e girati nella palestra dell'Istituto Bernardi di Padova. Il preside Roberto Turetta: "Difficile fossero i miei studenti. sono stati loro che vedendo quei video mi hanno detto tutto. Si sono sentiti umiliati".Continua a leggere

Padova - i video hard registrati nella palestra della scuola sono 26. Il preside : “La mia scuola non c’entra” : Ventisei video porno girati dalla stessa coppia nella palestra (nella foto) dell’istituto professionale Bernardi di Padova e poi caricati su PornHub. Questo è quanto emerge dagli accertamenti dei carabinieri dopo la notizia della diffusione in rete di immagini hot, comunicata direttamente dagli studenti. Il dirigente scolastico Roberto Turetta ha presentato denuncia per invasione di edificio: i protagonisti del video non sarebbero né i ...

Padova - sesso nella palestra della scuola - il video è su PornHub - : Il dirigente scolastico è stato avvisato da alcuni studenti della presenza sul portale hard delle immagini, in cui si vedono un ragazzo e una ragazza, con il volto oscurato, che consumano un rapporto. ...

