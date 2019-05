Per l' editore di GTA | PlayStation 5 ed Xbox Scarlett non saranno così

Salone al via - l'editore Altaforte : "Io vadoLa mia esclusione è Per attaccare Salvini"Smantellato lo stand - Bonisoli : "Giusto così" : Gli occhi su Torino. "Sarò al Salone del Libro per ribadire che la logica di Altaforte non si piega al pensiero unico". Così su Facebook Francesco Polacchi, fondatore della casa editrice , vicina a CasaPound, esclusa dalla kermesse culturale. "Se avete a cuore la libertà d'espressione vi aspetto"

L'editore di Altaforte : "Mie frasi usate Per attaccare Matteo Salvini" : È stato smantellato del tutto lo stand dove Altaforte avrebbe dovuto esporre i suoi libri, al Salone del Libro di Torino. Il contratto della casa editrice di Francesco Polacchi, molto vicino a CasaPound, è stato rescisso dopo la richiesta di Comune e Regione. L’editore, dal canto suo, si difende e sostiene di essere stato strumentalizzato: “Le mie dichiarazioni sono state usate come scusa, sono stato denunciato per un ...

Salone del Libro - lo stand dell’editore di Casapound rimosso nella notte. L’oPeraio : “Era quattro metri Per due - era qui” : Uno stand di “quattro metri per due”, in un angolo, rimosso nella notte. Un operaio ha raccontato di aver ricevuto la telefonata dopo la revoca dell’allestimento di Altaforte, la casa editrice di Francesco Polacchi vicina a Casapound, con l’istruzione di rimuovere bancone e copertura. Polacchi, attraverso un post su Facebook, ha annunciato di voler essere presente al Salone del Libro. L'articolo Salone del Libro, lo stand ...

L’editore Altaforte indagato Per apologia di fascismo : Virginia Raggi contestata dai residenti di Casal Bruciato. La sindaca di Roma ha incontrato la famiglia rom a cui è stato assegnato un appartamento tra le proteste di alcuni abitanti del quartiere. “Non sei la nostra sindaca”, hanno gridato i dimostranti alla Raggi, che è stata scortata dalla polizi

Salone del Libro - indagato Per apologia di fascismo l’editore di Altaforte : Lo stand della casa editrice è stato spostato in uno spazio più defilato, probabilmente vicino a quello del ministero della...

Salone del libro - Polacchi (editore Salvini) indagato Per apologia di fascismo : “A sinistra c’è mafia culturale” : Alla vigilia dell’inaugurazione del Salone del libro di Torino, Francesco Polacchi, fondatore di Altaforte Edizioni e coordinatore regionale lombardo di Casapound, non sembra essere pentito delle parole pronunciate durante la trasmissione radio “La Zanzara” nella quale si definiva “orgogliosamente fascista”. A Milano, insieme al leader Di Stefano, risponde ai cronisti che gli chiedono conto della frase con un sorriso: “E quindi?”. La Procura di ...

Salone del Libro - l’editore Polacchi indagato Per apologia del fascismo : Alla vigilia dell’apertura del Salone del Libro, la procura di Torino ha aperto un fascicolo di indagine su Francesco Polacchi, coordinatore di Casapound in Lombardia e fondatore della casa editrice Altaforte, la cui presenza alla fiera dell’editoria ha suscitato polemiche e un dibattito molto acceso. L’inchiesta è stata avviata dopo la presentazione di un esposto curato dagli avvocati del Comune di Torino e della Regione ...

L'editore di Altaforte Francesco Polacchi indagato Per apologia al fascismo : La Procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati Francesco Polacchi, editore di Altaforte, con l’accusa di apologia al fascismo per le frasi rilasciate alla trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ di Radio24: “Sono fascista, l’antifascismo è il vero male di questo Paese”. Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound, è presente con uno stand al Salone del Libro di Torino.La Regione ...

Salone del Libro di Torino 2019 - c’è l’editore “fascista” di Salvini : rinunciano Wu Ming - Ginzburg e Zerocalcare. Murgia : “Io vado proprio Perché ci sono i neofascisti” : Polemiche e defezioni al Salone del Libro di Torino. La casa editrice Altaforte – il cui editore Francesco Polacchi ha rivendicato a Un giorno da pecora di essere “fascista nell’unico senso possibile” – parteciperà all’evento presentando l’autobiografia di Matteo Salvini “Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio“ scritta da Chiara Giannini con prefazione di Maurizio Belpietro. Una ...

Bufera su Salvini - scrive un libro Per l’editore vicino a CasaPound : Nel 2016, quando era “solo” il leader della Lega, per la sua biografia autorizzata Matteo Salvini andò sul sicuro: casa editrice Rizzoli. Oggi, da ministro dell’Interno, quando un editore classico e blasonato sarebbe stato ancor più opportuno, Salvini pubblica con una piccola casa editrice: Altaforte, guidata da Francesco Polacchi, militante di Cas...