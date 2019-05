Formula 1 – Test Barcellona | terminata la sessione del mattino | Bottas il più veloce

Formula 1 – Verstappen non si monta la testa dopo il podio di Barcellona : “bello essere davanti alle Ferrari - ma…” : Max Verstappen contento ma non troppo: le parole dell’olandese della Red Bull al termine del Gp di Spagna Quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Lewis Hamilton trionfa al Gp di Spagna, lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas e Max Verstappen. Ancora una gara deludente per la Ferrari, che chiude a Barcellona con Vettel e Leclerc rispettivamente quarto e quinto. photo4/Lapresse La Red Bull dunque sorride per un ottimo risultato ...

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Hamilton sempre in testa davanti a Bottas - Leclerc quarto e Vettel quinto : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...

Formula 1 – Test Barcellona : la Ferrari ha scelto la propria line-up - sulla SF90 torna un pilota italiano : Il team di Maranello schiererà due macchine in occasione dei Test di Barcellona della prossima settimana, affidando la SF90 mercoledì anche ad Antonio Fuoco Prima il Gran Premio di Barcellona, quinto appuntamento del Mondiale, poi i Test in programma sempre sul circuito catalano il 14 e 15 maggio. Giorni intensi per le scuderie di Formula 1, che potranno sviluppare ulteriori componenti per le proprie monoposto in occasione della sessione ...

Formula 1 – Hamilton non si monta la testa - le preoccupazioni di Lewis a Baku : “Ferrari? Credo che sarà estremamente veloce” : Lewis Hamilton non si monta la testa dopo le tre doppiette Mercedes nelle prime gare della stagione 2019 di Formula 1: le parole del campione del mondo in carica alla vigilia del Gp d’Azerbaijan E’ tutto pronto a Baku per il quarto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno già effettuato la loro ricognizione in pista in vista di salire finalmente a bordo delle loro monoposto domani per le prime sessioni di ...

Formula 1 - niente test a Barcellona per Mick Schumacher : i motivi della scelta Ferrari : Il team di Maranello ha deciso di non far scendere in pista Mick Schumacher in occasione dei test di Barcellona, in programma dopo la gara La Ferrari sembra aver deciso, non sarà Mick Schumacher il rookie scelto per guidare la SF90 in occasione dei test di Barcellona, in programma la settimana successiva al Gp di Spagna. AFP/LaPresse Per regolamento, ogni team deve schierare un pilota esordiente (che non abbia partecipato a più di due gare ...

Formula E : per Porsche più di 1000 km di test a Calafat : Porsche Motorsport regular driver Neel Jani and test and development driver Brendon Hartley have spent the past three days completing an extensive test programme at Calafat (Spain), during which they covered a total distance of more than 1,000 kilometres with the Formula E car. More intensive tests are scheduled over the coming months for the […] L'articolo Formula E: per Porsche più di 1000 km di test a Calafat sembra essere il primo su ...

Formula 1 - Leclerc con la testa sulle spalle : “non penso alla popolarità - anche se devo ammettere…” : Il pilota monegasco ha parlato di questa improvvisa popolarità, sottolineando come non ci pensi più di tanto Le prime tre gare della stagione hanno acceso ancora di più i riflettori su Charles Leclerc che, pur senza ancora vincere una gara, è andato vicinissimo a farlo in Bahrain. Photo4/LaPresse Un guasto alla sua Ferrari ha rovinato la sua serata, consegnandogli comunque un terzo posto che fa morale. Un’impennata di popolarità che ...

Formula 1 - si avvicina il debutto del Gp del Vietnam : Coulthard saggerà il circuito con un test drive : Il pilota scozzese scenderà in pista sul circuito di Hanoi per un test drive al volante di una Red Bull Il Gran Premio del Vietnam si avvicina a diventare realtà. L’ex pilota di Formula 1 David Coulthard entrerà in pista per un test drive. Lo scozzese, 13 volte vincitore di un Gran Premio, scenderà sulla pista, parte della quale è ancora in costruzione, con il team Red Bull. Uno spettacolo musicale di accompagnamento sarà ...

Formula E - Porsche : completati tre giorni di test in Spagna : Porsche Motorsport continua a lavorare sullo sviluppo della nuova monoposto che debutterà in Formula E nella stagione 2019/2020. Oggi, sul circuito di Calafat, Neel Jani e Brendon Hartley hanno completato ufficialmente i primi tre giorni di test, durante i quali sono stati percorsi oltre mille chilometri.I primi passi. Questi tre giorni sono stati fondamentali per gli ingegneri della Porsche che hanno avuto modo di raccogliere i primi dati sulla ...

Formula 1 – Spirometria - glicemia e cyclette : intenso test sotto sforzo per Raikkonen [VIDEO] : cyclette, Spirometria e misurazione della glicemia: test sotto sforzo pazzesco per Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen è inarrestabile: dopo il Gp della Cina, dove ha chiuso la sua gara col non posto, sembra non volerne sapere di godersi un po’ di relax. Dopo qualche salto sul tappeto elastico col figlio Robin, il pilota dell’Alfa Romeo ha preparato i bagagli per partire con tutta la famiglia alla volta del Belgio , dove oggi il suo ...

Formula 1 – Incidente Kvyat-Sainz - lo spagnolo della McLaren sincero : “bisogna usare di più la testa” : Carlos Sainz commenta l’Incidente con Kvyat in curva 6 al Gp della Cina: le parole dello spagnolo della McLaren Gp della Cina amaro per Carlos Sainz: il pilota spagnolo è stato costretto a tornare subito ai box, al primo giro della gara di Shanghai, a causa dell’Incidente con Daniil Kvyat in curva 6. Deluso e amareggiato per la rimonta che ha dovuto tentare in pista oggi, il pilota della McLaren ha così commentato quanto ...

Formula E : test su circuito per Raggi : "Questi - ha osservato Raggi - sono eventi internazionali di grande rilievo, che riescono a coniugare sport, un buon risultato con ricadute sul territorio e mobilità elettrica. Noi stiamo lavorando ...

DIRETTA Formula 1/ Streaming video SKY prove libere : Bottas in testa nella Fp2 : DIRETTA FORMULA 1 Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 del Gp Cina 2019 Shanghai: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio, oggi 12 aprile,.