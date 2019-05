Debutta in serie A e gli muore la nonna durante i festeggiamenti | il dramma di Gianluca

ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2019) Le due facce della medaglia: gioia e dolore, in un unica serata. Questo è quello che ha vissuto il giovane calciatoreGaetano, il primo 2000 a esordire con la maglia del Napoli inA. Solo 19 anni e gli ultimi 5 minuti in campo contro la Spal, a Ferrara, per un un sogno realizzato, con il papà a guardarlo sugli spalti. Poco dopo però, ecco arrivare il dolore. Il padre ditelefona infatti alla madre, Carmela, che tra i tifosi del nipote è la prima da sempre. Solo che, come riporta Il Mattino, al telefono non risponde nessuno. Strano, perché quella di sentirsi dopo le partite del nipote è una specie di tradizione. Poco dopo, il telefono del papà didiventa portatore della brutta notizia: laè morta. Mentre i parenti del giocatore si erano infatti radunati in strada per festeggiare con fuochi d’artificio l’esordio del ragazzo inA, la ...

