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Traffico Roma del 13-05-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 13-05-2019 ore 07 | 30 VIABILITÀ Roma LUNEDI 13  MAGGIO 2019 ORE 07.20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN ...

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Traffico Roma del 13-05-2019 ore 07:30 (Di lunedì 13 maggio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDI 13  MAGGIO 2019 ORE 07.20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO LUNGO LE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE. SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRMAZIONE Roma SUD  A PARTIRE DA TORRENOVA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER  Traffico SULL’INTERO PERCORSO. IL Traffico SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA, SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE E SUL QUANDRANTE SUD AUTO IN FILA SULLA PONTINA DALLO SV DI MONTE D’ORO A CASTEL RomaNO. UN INCIDENTE SI SEGNALA IN VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA ACCURSIO MENTRE ALLA GARBATELLA ...
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