Salvini? Se a Di Maio non va bene non si scandalizzi | apra la crisi Ma se ci resta

Di Maio a Salvini : “Autonomia inaccettabile. Occhiolino a Berlusconi” : Luigi Di Maio ha radicalmente cambiato atteggiamento nei confronti di Matteo Salvini e i sondaggi sembrano apprezzare, vista la crescita del Movimento 5 stelle. A Matera il vicepremier ha parlato dei rapporti tra Movimento 5 stelle e Lega: “I rapporti con la Lega non credo che peggiorino, abbiamo ancora tante cose da fare. Finché stiamo dentro il Contratto andiamo avanti, se parliamo di una serie di derive cui ho assistito negli ultimi ...

Matteo Salvini - il leghista non risponde più alle chiamate di Luigi Di Maio : "L'ha presa sul personale" : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio ormai c'è un rapporto di gelo siderale. I tempi in cui i due vicepremier ostentavano serenità tra di loro, al punto da sentirsi al telefono ogni giorno: "più volte al giorno - ricorda la Stampa - sms, whatsapp, telefonate...", sono ormai lontanissimi, soprattutto d

Europee : scontro Salvini-Di Maio è referendum lo disse pure Renzi : Europee, scontro Salvini -Di Maio.La nuova sfida a distanza tra i due soci di maggioranza dell'esecutivo si combatte sulle imminenti elezioni Europee

Di Maio : mi aspetto lealtà. Salvini : ma se insultano… Rapporto sempre più in bilico : Il Rapporto politico (e personale) tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembra essere sempre più in bilico, nonostante le continue rassicurazioni (per la verità un po' rallentate in queste ultime ore) su un governo solido e compatto e con l'obiettivo di portare a termine la legislatura. Quella di oggi è stata una giornata piena di comizi, con il leader della Lega fra Liguria e Piemonte e il capo politico di M5S in Puglia. Il "mi aspetto lealtà ...

Salvini : insultato ogni giorno da Di Maio e alleati ma io vado avanti : Salvini: Ho firmato un contratto e voglio andare avanti, abbiamo tante cose da fare, la mia parola vale, basta che gli alleati non insultano

Europee 2019 - Salvini sotto gli affondi di Di Maio che ormai non si tiene più : “Noi facciamo le leggi - gli altri comizi” : Vicini alle Europee 2019, si registra un Salvini in difficoltà sotto i colpi di Luigi Di Maio “Gli italiani dovranno scegliere alle Europee tra chi si vuole tenere gli indagati per corruzione nelle istituzioni e chi no, tra chi basse le tasse nie comizi e chi lo fa davvero, chi aiuta le persone con il … Continue reading Europee 2019, Salvini sotto gli affondi di Di Maio che ormai non si tiene più: “Noi facciamo le leggi, gli ...

Luigi Di Maio - la gufata contro Salvini sulle elezioni : così fa la fine di Renzi : Botta e risposta a distanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con il leghista che dal palco di Sanremo aveva definito le prossime elezioni Europee come "un referendum sulla Lega". A stretto giro ha risposto da San Giovanni Rotondo il vicepremier, anche lui in tour elettorale: "L'ultimo che ha parl

Silvio Berlusconi - così Di Maio sta prendendo in giro Salvini : "Basta farti umiliare" : Silvio Berlusconi non ha dubbi sull'urgenza per Matteo Salvini di prendere una decisione, una volta per tutte. In un'intervista a La Stampa, il presidente di Forza Italia ha rilanciato l'appello al leader della Lega perché stacchi al più presto la spina al governo con il M5s e Luigi Di Maio, almeno

Matteo Salvini - il terrore di Conte e Di Maio sul decreto sicurezza bis : "Così cade il governo" : Le reazioni d'istinto di Luigi Di Maio e buona parte dei ministri grillini al decreto sicurezza bis annunciato da Matteo Salvini mettono già in chiaro quanto il fronte pentastellato tema l'ultima mossa del vicepremier leghista. Di quel provvedimento già si parla in termini apocalittici, come riporta

Di Maio attacca Salvini sui rimpatri : Luigi Di Maio questa mattina ha pubblicato un lungo post su Facebook in cui affronta diversi temi: prima di tutto, pur senza farne il nome, attacca Matteo Salvini accusandolo di non prendersi le sue responsabilità sulle materie di sua competenza, ossia i rimpatri, poi parla della notizia secondo cui ci sarebbero dei contatti tra Lega e Forza Italia per far cadere il governo Conte e infine annuncia che martedì prossimo sarà chiesta la ...