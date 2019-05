Pilota di una controllata dell’American Airlines arrestato per triplice omicidio

VIDEO Fabio Quartararo rompe nel GP Spagna - il francese era secondo : sfortuna per il Pilota Yamaha : Che sfortuna per Fabio Quartararo durante il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota francese aveva conquistato la pole position nella giornata di ieri e oggi si trovava al secondo posto alle spalle di Marc Marquez a metà gara ma purtroppo la sua Yamaha lo ha tradito ed è stato costretto al ritiro. Di seguito il VIDEO con il problema tecnico di Fabio Quartararo durante il GP Spagna 2019. VIDEO PROBLEMI MECCANICI ...

Ayrton Senna - 25 anni dopo : più che un Pilota - una visione del mondo. Il mito raccontato attraverso 5 gare simbolo : Per Niki Lauda è “il più grande pilota mai esistito”. Per Michael Schumacher l’unico che ne ha svelato il lato più emotivo: a Monza nel settembre 2000, quando ha eguagliato le sue 41 vittorie. Per una nazione intera, il Brasile, la personificazione del riscatto tramutato in tre titoli mondiali. Più che un pilota, una visione del mondo che travalica il confine della Formula 1 e delle quattro ruote. Ancora oggi, a distanza di 25 anni dalla ...

Moto2 – Mattia Pasini ha una seconda chance : il Pilota italiano in pista anche a Jerez de la Frontera : Altro che cabina di commento: Mattia Pasini ha una seconda possibilità, il pilota italiano di nuovo in pista a Jerez de la Frontera Se dopo il Gp di Austin, nel quale ha avuto l’opportunità di gareggiare sulla Kalex del Pons Racing, Mattia Pasini si era ormai messo l’anima in pace ed era pronto a tornare in cabina di commento, alla vigilia del Gp di Spagna è arrivata una notizia che fa brillare gli occhi di gioia del pilota ...

Sanitopoli 4.0 - Tsunami politico travolge il Pd : arresti domiciliari Bocci-Barberini. Ipotesi concorsi Pilotati : Un terremoto politico si sta consumando in Umbria . La Procura della Rerpubblica, dopo le indagini ultra-tecnologiche condotte nel massimo riserbo dalla Guardia di Finanza sulla regolarita di diversi ...

MotoGp – Una statua per Pedrosa - l’omaggio del sindaco di Jerez al Pilota spagnolo : Bella notizia per Dani Pedrosa in occasione della presentazione del Gp di Jerez, il sindaco del paese spagnolo ha deciso di costruire una statua in omaggio all’ex pilota Dopo il ritiro di Dani Pedrosa dalle piste, tanti sono stati gli omaggi in onore dell’ex pilota spagnolo. A distanza di qualche mese dall’addio dell’ex motociclista Honda alla MotoGp, però arriva un’altra lieta notizia per Pedrosa. Il sindaco ...

Si sente male in volo - Pilota rifiuta l'atterraggio d'emergenza : sposa muore al ritorno dalla luna di mele : Si sente male durante il volo , ma il pilota si rifiuta di fare un atterraggio di emergenza , così muore a soli 25 anni . Brittany Oswell si era sposata da poco, era di ritorno con suo marito dal ...