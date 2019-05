laragnatelanews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Fare i propri acquisti sul web, ormai lo sanno tutti, è piuttosto comodo. Consente di accedere ad un’ampia selezione di punti vendita, scegliere tra migliaia di prodotti, beneficiare spesso di prezzi competitivi rispetto ai punti vendita fisici. Il tutto con la comodità di ricevere i propri acquisti direttamente a domicilio, in tempi sempre più brevi. Non a caso lo shopping online negli ultimi anni è cresciuto molto anche in Italia. Un dato, questo, che ha contribuito alla nascita di molte attività commerciali sul web anche nel nostro paese. Ma che al tempo stesso genera una concorrenza enorme per itradizionali che si trovano ad affrontare competitor sempre più grandi e agguerriti. Quando si tratta di abbigliamento, inoltre, la situazione peggiora ulteriormente, a causa di un’abitudine sempre più diffusa tra i consumatori. Consiste neldecine di capi d’abbigliamento in ...

Pagare €10 per provare vestiti e scarpe. Questa la strategia di alcuni negozi per contrastare shopping online…