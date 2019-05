Minecraft | in occasione del decimo anniversario è stata resa disponibile una nuova mappa

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) Indeldi, Mojang ha commissionato un'enormegratuita che è oragratuitamente per tutti i giocatori. Senza dubbio un buon modo per ringraziare i fan del supporto dato al gioco in tutti questi anni.Come riporta Rock Paper Shotgun, lain questione è chiamata Anniversary Map e come detto sopra ègratuitamente per tutti, sia per l'edizione Bedrock che per quella in Java. Nel dettaglio parliamo di una sorta di museo (pensate a quello presente in Call of Duty: Modern Warfare 2) dedicato al passato, presente e futuro della popolare serie. Esplorando lapotrete ad esempio ammirare il Mob Garden (in cui sono presenti tutte le creature del gioco) le Redstone Contraptions ed una corposa lista di citazione ed easter egg, che siamo sicuri faranno la felicità di molti fan."Abbiamo creato unache celebra tutto ...

