Migranti | Sea Watch verso la Libia La minaccia di Salvini | Non imbarchi nessuno o

Torniamo a soccorrere i Migranti! Sea Watch naviga verso la Libia : La Sea Watch 3 è di nuovo in mare. "Dopo il blocco pretestuoso dell'Olanda - ha annunciato su Twitter la ong fondata a Berlino a fine del 2014 da Harald Höppner - l'imbarcazione ha lasciato da poco il porto di Marsiglia e naviga verso l'area Sar per tornare alla sua missione di soccorso nel Mediterraneo centrale". Si riapre un nuovo potenziale fronte di scontro nel Mediterraneo. Dopo il blitz della Mare Jonio, la nave armata dai centri sociali ...

Migranti - nave Sea Watch 3 torna in mare : vince ricorso in tribunale contro l’Olanda : Sea Watch 3, dopo essere stata bloccata in porto per un mese, tornerà in mare: il tribunale dell'Aia, a cui l'ong aveva presentato ricorso, ha dato torto al governo olandese, che lo scorso 2 aprile aveva emanato un nuovo codice di navigazione molto restrittivo che di fatto impediva all'ong di operare.

Migranti - tornano le Ong nel Mediterraneo. Nuove missioni di Mediterranea e Sea Watch : tornano le navi umanitarie nel Mediterraneo privo di soccorsi. Quelle che sono riuscite a sganciarsi dalle catene con cui i vari stati europei le hanno tenute ferme in porto annunciano Nuove missioni. ...

Migranti - tornano le Ong nel Mediterraneo. Nuove missioni di Mediterranea e Sea Watch : Open Arms denuncia l'ostracismo della Grecia che da cinque giorni nega l'autorizzazione all'ormeggio alla nave che porta aiuti umanitari a Lesbo

Sea Watch - multa da 2mila euro per i parlamentari che salirono sulla nave piena di Migranti : La Capitaneria di Porto di Siracusa ha comminato una multa da duemila euro ai parlamentari che nel gennaio scorso salirono a bordo della nave dell'ong tedesca piena di migranti bloccata nella rada del porto della città siciliana per ordine del governo. "Una contestazione infondata e pretestuosa" denunciano i diretti interessati.Continua a leggere

Storia di Chloe - che soccorre i Migranti come volontaria della Sea Watch : Chloe ha 25 anni, è una volontaria della nave Sea Watch e la sua missione è soccorrere i migranti nel Mediterraneo. La Storia di Chloe è una delle 60 storie che verranno mostrate durante “24h Europe - The Next Generation”, il documentario prodotto da Arte in Italiano, la cui proiezione programma al “Cinema Anteo Palazzo del Cinema” di Milano il 4 maggio, dalle 12 alle 19. 24H ...

Migranti - sfida 5s-Lega. Conte 'Politica non è porti aperti o chiusi'. E Toninelli 'Inchiesta Sea Watch non è medaglia' : Cronaca Sea Watch, Salvini, Conte, Di Maio e Toninelli di nuovo davanti al tribunale dei ministri di ALESSANDRA ZINITI Sull'Inchiesta Sea Watch, che lo vede sotto indagine insieme a Salvini, Di Maio ...

Sulla possibile nuova ondata di Migranti è scontro tra Di Maio e Salvini. Sono indagati per Seawatch : Il vice premier pentastellato attacca sui porti chiusi: 'E' solo una misura occasionale, la questione va affrontata a livello europeo'. 'Sul tema della difesa e della sicurezza ci metto la faccia, ...

Dalla Serbia a Torino nascosti nel cassone di un Tir. l'odissea di tre Migranti : Si sono nascosti in un Tir della Fca Serbia per tre giorni senza bere né mangiare. Tre uomini afghani sono stati ritrovati a bordo del mezzo pesante quando l'autista si è fermato, ieri mattina, nell'...

Malta autorizza sbarco Migranti Sea-Eye : Malta ha annunciato un accordo per distribuire fra quattro Paesi europei i 64 migranti salvati al largo della Libia 10 giorni fa a bordo della nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea-Eye. Malta ha precisato che i migranti saranno divisi fra Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo. I migranti saranno trasferiti a terra da imbarcazioni maltesi ma la Alan Kurdi non sarà autorizzata ad entrare nei suoi porti, hanno fatto sapere le autorità ...

Alan Kurdi - i 64 Migranti di Sea Eye distribuiti in 4 Paesi. Salvini : “Ottimo - nessuno da noi” : Dopo 11 giorni in mare è arrivata la soluzione per i 64 migranti della Alan Kurdi, la nave dell'ong tedesca Sea Eye: a breve potranno scendere a Malta, ma non resteranno sull'isola. Il governo maltese ha annunciato che saranno distribuiti tra Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo. Salvini: "Come promesso, nessun immigrato arriverà in Italia".Continua a leggere

Sea Eye - Francia : accoglieremo 20 Migranti : L'annuncio arriva dal ministro dell'Interno francese Castaner. Parigi è pronta, "come diversi altri partner europei" ad accogliere 20 dei 60 migranti bloccati a bordo della Alan Kurdi.

