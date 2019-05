Luna | verso la colonizzazione | in progetto una “talpa lunare” per scavare tunnel sotto la

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) La corsa alla, negli Stati Uniti sembra essere ripartita, infatti si comincia a progettare una “talpare“, cioè una macchina in grado disulla, in vista della costruzione delle future colonie. Ilè stato presentato a Napoli, durante il WorldCongress, da Jamal Rostami, direttore dell’Istituto di meccanica terrestre dell’Università, Colorado School of Mines. “Si discute del ritorno sulla, questa volta per restarci, ma le dure condizioni presenti sulla superficiere indicano che, una volta lassù, gli astronauti dovranno essere protetti dalle radiazioni, dalle rigide temperature e dai meteoriti” ha detto Rostami. Di conseguenza, “ogni piano per costruire un habitat sullanecessita diuna trincea, costruirci dentro una struttura e coprirla con la regolite, cioè il terreno sulla ...

