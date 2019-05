Lenny Kravitz | «Disprezzo coloro che disprezzano»

vanityfair

(Di lunedì 13 maggio 2019)Le storie della settimana (3-7 dicembre)e la figlia Zoëe la figlia Zoëe la figlia Zoëe la figlia Zoëe la figlia Zoëe la figlia ZoëGEMELLIMTV Video Music Awards 2018: i beauty look più bellie Nicole KidmanAre You Gonna Go My Way -L’undicesimo album, dal titolo Raise Vibration. Un tour mondiale, che lo ha appena portato a esibirsi anche in Italia. Una famiglia allargata, ma molto unita. E un’azienda creativa – laDesign Inc – che realizza progetti assai trasversali, da residenze private a brand leggendari come Dom Pérignon, di cuiè ...

borntobeanerd : Che meraviglia il concerto di Lenny Kravitz, io sono senza parole ? - EndCent : LENNY KRAVITZ: scaletta, video e foto del concerto all’Unipol Arena di Bologna – 12/05/2019 - bernardste : Lenny Kravitz,che spettacolo #lennykravitz #unipolarena #casalecchiodireno #concertolennykravitz @ Unipol Arena -