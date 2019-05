La Mare Jonio graziata dai pm | revocato sequestro preventivo

ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2019) Angelo Scarano La procura di Agrigento ha predisposto per lasolo ilprobatorio per portare avanti le indagini. Ignorate le richieste di Gdf e Viminale Lapresto potrebbe tornare in. La nave dell'ong Mediterranea infatti sarà dissequestrata. La Procura di Agrigento infatti non ga convalidato il. E di fatto la prcura agrigentina dispoine unprobatorio come già fatto a Marzo. E così dunque salta già ilnell'atesa di un fermo della nave dopo le indagini degli inquirenti. Una circostanza questa che viene sottolineata anche dalla stessa Ong: "Un aspetto importante perché Guardia di Finanza, su input del Viminale, intendeva usare il '' per bloccare laed impedirgli definitivamente di reiterare il reato.La scelta della Procura invece è orientata dalla necessità di accertare i fatti e ...

SkyTG24 : Migranti, la procura non convalida il sequestro della Mare Jonio - TgLa7 : #Migranti: pm non convalida sequestro Gdf Mare Jonio., Procura Agrigento dispone pero' quello probatorio - MediasetTgcom24 : Migranti, la Procura non convalida il sequestro della Mare Jonio #marejonio -