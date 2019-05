In Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sarete in grado di scegliere il vostro clan tra i

Fam la serie di Nina Dobrev - è stata cancellata : la star di The Vampire Diaries si consola con l’amore? : Tutto da rifare per Nina Dobrev che dopo la fortunata partecipazione in The Vampire Diaries è sbarcata al cinema e si è poi ritrovata, in un ruolo tutto nuovo e da ridere in Fam. Purtroppo la comedy è stata cancellata da CBS e i fan di Nina Dobrev non la vedranno all'opera in una seconda stagione. L'annuncio è arrivato qualche ora fa dagli Usa in quello che possiamo definire il Black Friday del mondo seriale in cui molti show sono andati ...

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - il nuovo trailer mostra la magia del sangue del clan Tremere : Il clan dei Tremere è il secondo ad essere presentato da Paradox Interactive. All'interno di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 infatti saranno accompagnati dai Brujah, il clan precedentemente annunciato.Attraverso un'attenta ricerca, i Tremere hanno imparato a controllare il sangue dei vampiri, chiamato Vitae, e usarlo come un'arma potente. È Vitae che dà ai vampiri le loro abilità sovrumane, e la capacità del Tremere di armarli li rende ...

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 : Nuovi dettagli da Paradox : Paradox Interactive ha oggi svelato ulteriori dettagli sul background e sulle discipline dei Thinblood di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. I giocatori inizieranno la loro avventura nei panni di un Thinblood, un gruppo di vampiri di seconda classe con abilità più deboli rispetto a quelle dei clan full-blood più grandi. Andando avanti con la storia, i giocatori alla fine si uniranno a uno dei cinque clan Kindred ...

Svelato il background e le discipline dei Thinblood in Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 : Paradox Interactive ha oggi Svelato ulteriori dettagli sul background e sulle discipline dei Thinblood di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. I giocatori inizieranno la loro avventura nei panni di un Thinblood, un gruppo di vampiri di seconda classe con abilità più deboli rispetto a quelle dei clan full-blood più grandi. Andando avanti con la storia, i giocatori alla fine si uniranno a uno dei cinque clan Kindred full-blood, ognuno dei quali ...

Cast e personaggi di Legacies : lo spin off di The Vampire Diaries e The Originals in Italia dal 24 aprile : Cast e personaggi di Legacies sono pronti a portarvi a spasso lungo il viale dei ricordi ma lanciando il futuro dell'universo che ha tenuto insieme milioni di fan in tutto il mondo con The Vampire Diaries prima e The Originals poi. Lo spin off è sicuramente l'evoluzione naturale delle due serie di cui ritrova le ambientazioni, le dinamiche e i sentimenti, quelli di ragazzi alle prese con forze oscure, mostri da combattere e profezie e leggende ...

Cyberpunk 2077 : Deus Ex - The Elder Scrolls e Vampire : The Masquerade tra le fonti di ispirazione : La natura in prima persona di Cyberpunk 2077 è uno dei punti fondamentali dell'atteso RPG. I paragoni sono stati fatti con molti titoli, come Deus Ex, ad esempio. Ma, cosa interessante, secondo il quest director Mateusz Tomaszkiewicz, ci sono molti altri giochi che avrebbero influenzato lo sviluppo dell'RPG di CDPR.In un'intervista con Area Jugones, a Tomaszkiewicz è stato chiesto quali giochi sono stati presi come fonte di ispirazione per ...

Legacies sbarca in Italia in anteprima su Mediaset e Sky : il promo italiano dello spin off di The Vampire Diaries e The Originals : Mostri da combattere, abilità e poteri da scoprire e frenare, e una storia d'amore destinata a far sognare, tutto questo è la vera essenza di Legacies, la stessa che in questi anni ha fatto innamorare il pubblico di The Vampire Diaries prima e di The Originals dopo. Lo spin off di due delle serie più amate e seguite in tutto il mondo, si prepara a sbarcare in Italia in anteprima su Mediaset Premium e, di conseguenza, anche su ...

Vampire The Masquerade : Bloodlines si aggiorna con una nuova patch non ufficiale : Il modder Wesp5 ha pubblicato una nuova patch non ufficiale per Vampire the Masquerade: Bloodlines.Questo aggiornamento, come riporta DSO Gaming, migliora il finale dei Sabbat e i dialoghi di scelta, ripristina la difficoltà del gioco in spiaggia, risolve i buchi della mappa fuori da Ocean House e abbassa la musica di sottofondo, risolve alcuni problemi con l'apertura delle porte e molto altro.Per installare la patch dovrete scegliere come ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 è un simulatore immersivo dal fascino oscuro - prova : Lanciato nel novembre 2004, è uno dei giochi per PC più amati di tutti i tempi e le persone, da quindici anni a questa parte, ne hanno chiesto a gran voce un seguito. E alla GDC, finalmente queste richieste sono diventate realtà. Sì, Vampire: The Masquerade - Bloodlines avrà un seguito che arriverà su PC e console nel 2020. Potreste averlo intuito dal teasing di Paradox o forse lo avete sperato moltissimo quando Paradox ne aveva acquisito i ...

Svelata la longevità di Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 : Da quando Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato annunciato, gli sviluppatori hanno condiviso un numero crescente di informazioni riguardanti l'atteso titolo attraverso i social network, sottolinea WCCFtech.Infatti, come possiamo vedere, è stata Svelata la longevità del gioco e ora sappiamo che si attesterà intorno alle 25-30 ore di gioco, chiaramente in base a come si affronta la partita. E' inoltre chiaro che se vorremo vedere tutte le ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 potrebbe dare il via a una serie di titoli ambientati nell'universo di World of Darkness : L'annuncio di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato accolto con molto entusiasmo da tantissimi fan del primo apprezzatissimo capitolo ma se vi dicessimo che questo titolo potrebbe essere l'inizio di qualcosa di ancora più ambizioso di un "semplice" sequel?Questo sembrerebbe ciò che traspare da un'intervista concessa da Christian Schlütter a VentureBeat, un'intervista le cui informazioni più interessanti sono state riportate da WccfTech. ...

Vampire : The Masquerade Bloodlines 2 e altri titoli Paradox Interactive avranno una versione fisica grazie a Koch Media : Paradox Interactive e Koch Media fanno squadra per scatenare i figli della notte e conquistare le galassie, percorrendo intere città nel loro viaggio! Il nuovo accordo tra le due società include i diritti di distribuzione fisica per i seguenti titoli presentati nel comunicato ufficiale:Age of Wonders Planetfall: il titolo Sci-Fi-Strategy di Triumph Studios, sarà disponibile il 6 agosto 2019 per PlayStation 4,Xbox One e PC. Koch Media si occuperà ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 esclusiva Epic Games Store? La risposta è un secco no : Quando pochi giorni fa venne annunciato l'arrivo di Detroit: Become Human, Heavy Rain e Beyond: Two Souls su PC in molti gioirono nonostante l'esclusività per l'Epic Games Store. Poi ci furono molti altri annunci che invece non vennero accolti altrettanto positivamente perché non portavano su PC giochi che in precedenza erano ad appannaggio solo di un'altra piattaforma ma perché limitavano versioni già annunciate su PC a un solo store (anche se ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 presenterà elementi politici - niente open world : Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato un annuncio importante per tutti gli appassionati alla serie, il cui ultimo episodio risale ormai al lontano 2004.Ebbene, come riporta Kotaku, in occasione di un'intervista, i ragazzi di Harduit Labas, i quali si stanno occupando della realizzazione di questo nuovo capitolo, ci hanno fornito maggiori informazioni sul gioco.Innanzitutto sappiamo che l'obbiettivo dello studio è quello di creare ...