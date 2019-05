Gf | Martina Nasoni dice basta a Daniele Dal Moro

GF16 - Daniele Dal Moro gela Martina Nasoni : “Mi stai rovinando…” : Al Grande Fratello un’altra coppia sembra andare in crisi: Daniele Dal Moro e Martina Nasoni Daniele Dal Moro ha definitivamente chiuso la conoscenza con Martina Nasoni al GF 16. Il bello e tenebroso di quest’edizione è stufo degli atteggiamenti della ragazza e ha deciso di non continuare la conoscenza. Non sono venuto qui per innervosirmi. Tu sei … Continue reading GF16, Daniele Dal Moro gela Martina Nasoni: “Mi stai ...

Grande Fratello 2019 - bacio appassionato tra Mila Suarez e Martina Nasoni : la reazione dei coinquilini : La passione è alle stelle al Grande Fratello 16. Dopo i baci saffici tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte, ecco che anche Mila Suarez e Martina Nasoni si scambiano effusioni al...

Martina Nasoni : storia - malattia - chi è la ragazza dal cuore di latta di Irama : Martina Nasoni: storia, malattia, chi è la ragazza dal cuore di latta di Irama Martina Nasoni è una fotomodella di Terni. La ragazza è conosciuta per essere stata la “musa” ispiratrice della canzone “La ragazza col cuore di latta”, che il cantante Irama, ha scritto e presentato all’ultimo Festival di Sanremo 2019. È entrata a far parte dei concorrenti della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara ...

Gaetano Arena e Martina Nasoni nuova coppia?/ Ambra : 'c'è del tenero' - GF 16 - : Gaetano Arena e Martina Nasoni stanno insieme? Al Grande Fratello 2019 sta nascendo una nuova coppia. Ambra conferma: 'c'è del tenero'.

5 curiosità su Martina Nasoni - la 'musa' di Irama : Martina Nasoni nasce il 3 aprile 1998 a Terni e già da bambina coltiva il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Dopo essersi diplomata al liceo artistico decide di sfruttare la sua bellezza partecipando ai concorsi di bellezza e lavorando come fotomodella ed indossatrice. Di seguito 5 curiosità su Martina Nasoni, concorrente del GF16.