Claudio Ranieri | la pensione può attendere

Claudio Ranieri annuncia : “a fine stagione lascio la Roma” : Claudio Ranieri ha voluto chiarire che il suo compito alla Roma finirà tra tre partite al di là di come andranno a finire suddette gare “Io sono venuto perché sono tifoso della Roma, mi hanno chiamato e sono venuto con volontà. Finito questo campionato, finisce il mio lavoro“. Claudio Ranieri ha annunciato in conferenza stampa l’addio alla Roma a fine stagione. Le prossime tre gare saranno le ultime per il tecnico sulla ...

Roma Juventus - Claudio Ranieri in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 5 minuti fa Contro la Juve, Ranieri potrebbe ritrovare Daniele De Rossi, reduce da un nuovo stop per infortunio. Ancora dubbi, invece, sul futuro del capitano della Roma, ...

Claudio Ranieri : 'Ora conta la Roma - non ego giocatori' : "Mancano quattro partite alla fine, tutte molto difficili e particolari. In questo momento quello che conta più è la Roma e non l'ego dei giocatori, quindi chi non gioca titolare non si deve sentire ...

I rimedi semplici di Claudio Ranieri il restauratore : Otto punti nelle ultime quattro partite, un gruppo che ha recuperato autostima, convinzione, voglia di crederci. La Roma è tornata in corsa per la Champions League , a cinque giornate dalla fine ha un ...

Roma. Claudio Ranieri sorride grazie ad Edin Dzeko : “Abbiamo sofferto molto nel primo tempo. I primi 5-7 minuti abbiamo rischiato molto” ammette Claudio Ranieri dopo la vittoria all’Olimpico

Roma - Claudio Ranieri sta con Totti : “ha bisogno di tempo e fiducia” : Roma, Claudio Ranieri si schiera dalla parte di Totti, dirigente ancora alle prime armi dopo la fantastica carriera da calciatore “La crescita di Totti in società? Sì, perché ama Roma, è capace e sta facendo passo dopo passo entrando sempre di più in questo aspetto. Nessuno nasce imparato, ha tanta voglia di arrivare ad alti livelli, glielo auguro. Bisogna anche saperlo aspettare e farlo crescere, nessuno nasce imparato, era ...

Roma Udinese - Claudio Ranieri in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Con Tudor in panchina l'Udinese non ha mai perso: che avversario si aspetta? Il peggiore in questo momento, sono molto preoccupato perché sa ...