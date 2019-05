Bologna-Parma | D’Aversa | “perdere così non va bene”

Serie A. Bologna vede salvezza - Parma travolto 4-1 : Quattro colpi per la salvezza, Mihajlovic può esultare. Allo Stadio Renato Dall'Ara il Bologna batte il Parma con un netto 4-1.

Bologna-Parma - Mihajlovic : “la migliore partita da quando sono arrivato” : “sono molto contento, forse quest’oggi e’ stata la miglior partita da quando sono arrivato”. sono le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic nel post partita di Bologna-Parma, dopo il fondamentale successo per la salvezza. “Dopo otto minuti abbiamo avuto tre occasioni nitide e i ragazzi non hanno mai mollato, anche dopo i gol la squadra ha sempre giocato e per questo la vittoria e’ meritatissima – ha ...

Bologna-Parma : streaming - tv - formazioni e risultato – FINALE (4-1) : Bologna-Parma: streaming, tv, formazioni e risultato – FINALE (4-1) Il commento FINALE di Bologna-Parma Pratica salvezza quasi archiviata per il Bologna che batte 4-1 il Parma nel derby dell’Emilia e si porta a quota 40, raggiungendo la Fiorentina in classifica. La squadra di D’Aversa, invece, continua a non vincere e adesso è solamente a +3 dall’Empoli terzultimo. Succede tutto nella ripresa: vantaggio ...

Poker al Parma - il Bologna arpiona la salvezza : tracollo gialloblù in un derby stravinto da Mihajlovic : La formazione di casa non lascia scampo ai malcapitati avversari, imponendosi con un secco 4-1 che vale la quasi aritmetica salvezza Il Bologna batte 4-1 il Parma nel posticipo della 36ª giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Dall’Ara’. Le reti dei padroni di casa portano la firma di Orsolini, Lyanco a cui si aggiungono le due autoreti causate da Sepe e Sierralta. Filippo Rubin/LaPresse Per i gialloblù è di Inglese ...

Il Bologna mette le ali e vola verso la salvezza : il Parma adesso rischia tantissimo [FOTO] : 1/27 Filippo Rubin/LaPresse ...

Bologna-Parma - le pagelle di CalcioWeb : Bruno Alves ingenuo [FOTO] : 1/27 Filippo Rubin/LaPresse ...

Bologna-Parma : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (4-1) : Bologna-Parma: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE (4-1) La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Bologna-Parma 90+2′ FINISCE, CON QUALCHE SECONDO D’ANTICIPO, LA PARTITA: BOLOGNA BATTE PARMA 4-1, AVVICINANDOSI ALLA SALVEZZA MATEMATICA! A TRA POCO PER IL COMMENTO FINALE DEL MATCH!! 90+1′ Problemi all’adduttore per Orsolini che non riesce più a correre. 90′ 2 MINUTI DI RECUPERO ...

Posticipo serie A - Bologna-Parma 4-1 : 20.51 Bologna quasi salvo, Parma ora nei guai Sepe impegnato da Destro,Krejci e Orsolini nei primi minuti.Poi il Parma riesce a contenere i felsinei nel primo tempo. Nella ripresa, però, il Bologna dilaga. Al 52' colpisce Orsolini su invito di Dzemaili.Al 59' Sepe litiga col palo sulla punizione di Pulgar e confeziona l'autogol. Completa la frittata Bruno Alves (62') con due gialli in pochi istanti.Lyanco fa tris (72') di testa.Gol della ...

Bologna-Parma : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (3-1) : Bologna-Parma: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE (3-1) La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Bologna-Parma 84′ Sinistro a giro di Orsolini dalla destra: palla in curva! 80′ Giro palla del Bologna che adesso si diverte. Attenzione però al Parma che recupera palla e parte in contropiede. ESCE IN MEZZO A QUATTRO SILIGARDI CHE SERVE GERVINHO A CENTROCAMPO. L’IVORIANO TROVA INGLESE IN PROFONDITÀ ...

Bologna-Parma : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (3-0) : Bologna-Parma: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE (3-0) La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Bologna-Parma 72′ 3-0 BOLOGNAA! HA SEGNATO LYANCO. BATTUTA ECCELLENTE DI ORSOLINI, DA CORNER. INCORNATA DI LYANCO CHE ANTICIPA BASTONI E BATTE SEPE CON UNA FRUSTATA! PARTITA PRATICAMENTE CHIUSA! 72‘ Conquista corner il Bologna dopo l’ennesima azione d’attacco. 71′ Viene ammonito anche ...

Bologna-Parma : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (2-0) : Bologna-Parma: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE (2-0) La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Bologna-Parma 63′Batte Pulgar il calcio di punizione. Stavolta è impreciso il suggerimento in area che termina direttamente sul fondo. 62′ FALLO DI BRUNO ALVES SU DZEMAILI. BRUTTA REAZIONE DEL DIFENSORE OSPITE CHE PERDE LA TESTA E SI FA ESPELLERE! PARMA IN 10! 60′ DOPPIO CAMBIO PER IL PARMA: ESCONO ...

Bologna-Parma : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (1-0) : Bologna-Parma: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE (1-0) La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Bologna-Parma 54′ Prova ora a rispondere il Parma con un corner conquistato da Gervinho. 52′ ARRIVA ADESSO IL VANTAGGIOOO DEL BOLOOOGNAAAA: HA SEGNATO RICCARDO ORSOLINI! CROSS DI PULGAR DALLA DESTRA DELLA TREQUARTI, GRAN SUGGERIMENTO DI DZEMAILI CHE, CON IL TACCO, SERVE IN AREA ORSOLINI IL QUALE CONCLUDE A ...

Bologna-Parma : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (0-0) : Bologna-Parma: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE La cronaca in tempo reale del primo tempo di Bologna-Parma 1′ PARTITI: È il Bologna a giocare il primo pallone della partita. Sono entrate in campo in questo istante Bologna e Parma. Nonostante la pioggia, il prato del Dall’Ara sembra aver tenuto bene. Le squadre hanno terminato la fase di riscaldamento e in questo momento si trovano nel sottopassaggio ...

Bologna-Parma : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE : Bologna-Parma: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE La cronaca in tempo reale del primo tempo di Bologna-Parma Nonostante la pioggia, il prato del Dall’Ara sembra aver tenuto bene. Le squadre hanno terminato la fase di riscaldamento e in questo momento si trovano nel sottopassaggio che conduce al terreno di gioco. Tra pochi minuti, il calcio d’inizio della partita! Sfida numero 16 qui al Dall’Ara tra ...