Ancestors | The Humankind Odyssey si mostra in un nuovo trailer gameplay con le nuovissime

Ancestors : The Humankind Odyssey si mostra in 13 minuti di video gameplay : Ancestors: The Humankind Odyssey è il nuovo titolo survival dal creatore di Assassin's Credd, e abbiamo ora la possibilità di vederne ben 13 minuti di gioco con questo interessante video gameplay condiviso da IGN.Il gioco, atteso entro il 2019, è per l'appunto un gioco di sopravvivenza nel quale dovremo prendere il controllo di un gruppo di scimmie, con le quali esplorare la giungla, apprendere nuove abilità e combattere.Il mondo la fuori è un ...

Un minimo errore potrà farvi perdere decine di ore di gameplay in Ancestors : The Humankind Odyssey : Ancestors: The Humankind Odyssey è un titolo di sopravvivenza che metterà i giocatori nei panni di un gruppo di scimmie, col compito di sopravvivere ai molti pericoli di un ambiente ostile e primitivo.Come riporta VG247, nel gioco potremo morire a causa di una caduta, di sete o di fame e mangiati da uno dei tanti predatori presenti nella mappa. Il creatore del gioco (e della serie Assassin's Creed) Patrice Desilets, afferma che sarà importante ...