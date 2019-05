Voi che vivete sicuri La nona edizione di Trame

L'aria che tira - Myrta Merlino zittisce il grillino Ignazio Carrao : 'Le ricordo che Voi del M5s...' : Scontro in diretta a L'aria che tira su La7, tra Giorgio Mulè , di Forza Italia e Ignazio Corrao del Movimento 5 stelle sui casi di corruzione che hanno coinvolto centrodestra e M5s e sul caso di ...

Simona Ventura parla di Barbara d’Urso : “Faccio The Voice perchè…” : The Voice of Italy, Simona Ventura spiega: “Lo conduco perchè…” Stasera andrà in onda su Rai2 la terza puntata di The Voice. E qualche ora fa la conduttrice del talent, Simona Ventura, ha rilasciato un’interessante intervista al quotidiano La Verità. In questa circostanza la donna ha rivelato perchè ha deciso di presentare The Voice of Italy 2019, asserendo senza tanti mezzi termini quanto segue: “Ho accettato di ...

Elettra Lamborghini - chi è l'ereditiera che sta conquistando 'The Voice' : Prima di tuffarsi nel mondo dello spettacolo la sua carriera sembrava quella della classica ereditiera: faceva la cavallerizza e l'allevatrice di cavalli da competizione. Poi, improvvisamente, la ...

Anche Voi amate Manuela Arcuri? : Gentile Manuela Arcuri, sono lo psicologo di un comune di 1.500.000 abitanti. Tanti vengono da me e mi dicono di essere innamorati di lei. A questo punto, non dovrei, ma hanno condizionato Anche me. Sì, vi amo Anche io. Ecco perché ieri l’ordine professionale mi ha sanzionato, giustamente. Ieri sono

Ascolti TV | Martedì 30 aprile 2019. The Voice vince con l’11.4%. L’Aquila cala al 9.4% - battuta anche da Le Iene (10.6%) e dal film di Canale 5 (9.7%) : Giorgio Marchesi e Donatella Finocchiaro Su Rai1 L’Aquila – Grandi Speranze ha conquistato 2.152.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Canale 5 Il 7 e l’8 ha raccolto davanti al video 2.221.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 The Voice ha interessato 2.430.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.835.000 spettatori (10.6%). Su Rai3 #CartaBianca ha ...

Ascolti TV | Martedì 30 aprile 2019. The Voice vince con l’11.4%. L’Aquila cala al 9.4% - battuta anche da Le Iene (10.6%) e dal film di Canale 5 (9.7%) : Giorgio Marchesi e Donatella Finocchiaro Su Rai1 L’Aquila – Grandi Speranze ha conquistato 2.152.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Canale 5 Il 7 e l’8 ha raccolto davanti al video 2.221.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 The Voice ha interessato 2.430.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.835.000 spettatori (10.6%). Su Rai3 #CartaBianca ha ...

"Siete Voi i parenti di Donovan?". John incontra (per caso) la famiglia dell'uomo che gli ha donato il cuore : Un incontro inaspettato, un momento emozionante catturato da un video pubblicato su Facebook, l'incontro tra i fratelli di Donovan Bulger, giovane 21enne statunitense di Belleville, nell'Illinois, morto nel 2016, e l'uomo a cui ha salvato la vita donandogli il cuore.Il giovane Bulger è scomparso prematuramente in un tragico incidente, ma il suo desiderio era quello di essere un donatore di organi e di fatto ha donato il cuore a John ...

A Voi la parola. Clima - la chiarezza di una ragazzina e un dovere che riguarda tutti : Gentile direttore, il problema del Clima è un mondo che muore senza accorgersene, avvelenato di consumo e politica, ignaro come un'aragosta nella pentola. Fra noi e la fine ci sono le parole di una ragazzina, le sue trecce e le ultime spighe ...

Usate anche Voi le Gemme dell’Infinito come Thanos con il nuovo easter egg di Google : Google aggiunge un simpatico easter egg su Thanos nella pagina di ricerca, anche da smartphone: potrete schioccare anche voi le dita con il Guanto dell'Infinito! L'articolo Usate anche voi le Gemme dell’Infinito come Thanos con il nuovo easter egg di Google proviene da TuttoAndroid.

Blacklist e minacce del collettivo di rider contro i vip che non danno mance : "Sappiamo tutto di Voi" : "Questa è la nostra 'Blacklist', un elenco di tutte le star e i vip che regolarmente ordinano con le app e non lasciano la mancia a nessun fattorino, nemmeno in caso di pioggia!". Con queste parole comincia un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook 'Deliverance Milano', un collettivo di rider, ossia i fattorini che fanno le consegne del cibo, e lavoratori precari, che pubblica una lunga lista di nomi di personaggi famosi: cantanti, ...

Il Grande fratello batte The Voice che però migliora il suo share : La serata televisiva è vinta dal Grande fratello che nella puntata di ieri sera ha collezionato una serie di avvertimenti familiari da quello di Francesca De André alle minacce di Wanda Nara . La ...

THE VoiCE OF ITALY 2019/ Pagelle - promossi Simona Ventura e Morgan : 'che emozione' : The VOICE of ITALY 2019 ha preso il via in una edizione tutta rinnovata. Al timone Simona Ventura. Le Pagelle della prima puntata

Gue Pequeno : dente di platino e risposta epica alle critiche per The Voice : Gue Pequeno, il nuovo coach di The Voice of Italy 2019 Di carattere ne ha da vendere. E’ sfacciatamente simpatico nei suoi eccessi ed è il numero uno della musica Urban in Italia. Stiamo parlando proprio di lui, Gue Pequeno, nome d’arte di Cosimo Fini, nato il giorno di natale del 1980 a Milano. Il […] L'articolo Gue Pequeno: dente di platino e risposta epica alle critiche per The Voice proviene da Gossip e Tv.

The Voice of Italy 2019 - Morgan a Blogo : "Freccero è un genio - è anche grazie a lui se sono tornato" (video) : Parte questa sera The Voice of Italy 2019.Nuovo cast e un meccanismo rinnovato: da oggi, martedì 23 aprile alle 21.20 su Rai2 e Radio2, riparte il talent show giunto alla sua sesta edizione. A condurre le otto puntate del talent show che ha conquistato 500 milioni di spettatori in tutto il mondo arriva Simona Ventura, mentre le poltrone girevoli ospitano 4 coach inediti: Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno.prosegui la ...