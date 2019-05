Napoli | rinnovo Milik e Zielinski | tempi più lunghi per il centrocampista I dettagli

Radio Marte svela : “Insigne-Napoli : rinnovo di un solo anno - stipendio più basso. Le cifre dell’ingaggio” : Insigne e il nuovo contratto con il Napoli A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, Raffaele Auriemma giornalista di Tuttosport, ha parlato della vicenda di Lorenzo Insigne, che sembra ormai destinato a restare in azzurro: “Si era detto, in maniera incredibile, che l’Atletico Madrid avesse presentato un’offerta al Napoli per Insigne. So che il DS dell’Atletico Madrid ancora ne parla in giro con gli operatori di ...

Napoli - pronto il rinnovo di Insigne : contratto a vita ed ingaggio top : Come si apprende dalla Gazzetta dello Sport, è pronto il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli : 'Se ne riparlerà a fine stagione, probabilmente, agli inizi di giugno. Raiola punterà ad allungare l'accordo fino al 2024 con un robusto ...

Napoli - Insigne : “Rinnovo? Aspetto il presidente” : Ai microfoni di Sky Sport Lorenzo Insigne commenta la vittoria sul Cagliari grazie al rigore realizzato in pieno recupero. Il fantasista partenopeo parla anche del rinnovo del contratto: “Sto aspettando il presidente – dice – Io ho dato la massima disponibilità per continuare, spero che arrivi presto la firma. Cosa ci siamo detti? Sono cose private. La cosa importante è stata chiarirsi. Come ha detto Ancelotti in ...

Napoli-Raiola - tutto ok : rinnovo Insigne+Lozano! : Il Napoli più vicino a Hirving Lozano dal PSV Eindhoven grazie all'intesa con Raiola, ad un passo anche il rinnovo di Insigne

Napoli - rinnovo in vista per Insigne : Torna il sereno tra Lorenzo Insigne e il Napoli . Secondo il Corriere dello Sport l'incontro tra l'entourage del capitano azzurro e i dirigenti di mercoledì è servito a chiarire le incomprensioni che si erano create nelle ultime settimane e ora per il numero 24 potrebbe ...

Insigne-Napoli - CorSport : “Svolta grazie ad Ancelotti - ADL e Giuntoli. Ipotesi rinnovo : i dettagli” : Insigne-Napoli, CorSport prospetta un possibile scenario: Insigne-Napoli, c’ è aria di distensione all’ ombra del Vesuvio, dove qualche giorno fa è tornato il sereno tra il club e il suo capitano. Il summit a casa Ancelotti ha dato i suoi frutti e alle fine le parti si sono riavvicinate ed unite in nome di un futuro comune ancora da scrivere. I rumors parlano dell’ intezione di andare avanti insieme, ma con quale accordo? ...

Napoli - rinnovo lungo per Milik : Il Napoli è al lavoro per rinnovare i contratti di Maksimovic e Milik . Come riporta Rai Sport , Giuntoli è pronto a proporre un quadriennale all'ex Torino e un quinquennale all'ex Ajax.

Napoli - Davide Ancelotti in esclusiva a Sky : 'Ben venga il rinnovo a vita di papà' : A fare un bilancio è il figlio Davide, assistente dell'allenatore, in un'intervista esclusiva a Sky Sport . Partendo dall'ultimo periodo non esaltante: "Stiamo passando il momento più complicato a ...

Napoli - rinnovo Mertens : Ancelotti ha già scelto : Dries Mertens , attaccante del Napoli , a fine stagione parlerà del rinnovo di contratto con Aurelio De Laurentiis . Come scrive la Gazzetta dello Sport , Carlo Ancelotti ha già preso la sua decisione sul belga: deve restare.

Zielinski-Napoli - rinnovo a un passo : 'È richiesto - ma è felice in azzurro' : 'Piotr è felice a Napoli ed è vicino al rinnovo di contratto. So già come finirà la trattativa, ma non posso ancora svelarlo'. Così Pawel Zielinski a Radio Marte, il fratello del centrocampista ...

Calciomercato Napoli - dal rinnovo Hysaj agli obiettivi Veretout e Biraghi : Calciomercato Napoli – Il club azzurro è sempre attivo sul mercato. Ne è convinto il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, che riporta come alcune ore fa si sarebbe tenuto un incontro a Roma tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo della società partenopea, Cristiano Giuntoli, e l’agente Mario Giuffredi. L’argomento […] L'articolo Calciomercato Napoli, dal rinnovo Hysaj agli ...

Napoli - a fine anno il rinnovo di Ancelotti : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport a fine anno il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis blinderà Carlo Ancelotti. Per l'allenatore è pronto un lungo prolungamento contrattuale con maggiori responsabilità anche sul mercato.

Napoli - si tratta ancora per il rinnovo di Zielinski : Il Corriere dello Sport svela come ci sia stato un nuovo incontro tra il Napoli e Bartlomiej Bolek , manager di Piotr Zielinski , a Salisburgo una settimana fa: 'Copertina dedicata all'uomo che all'improvviso ha ...

Napoli - si allontana il rinnovo di Mertens - : Il futuro di Mertens è ancora avvolto nel mistero. A segno contro l'Udinese, l'azzurro è a quota 102 totali con la casacca del Napoli, punta Cavani, quarto nella classifica dei marcatori all-time a ...