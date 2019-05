Gerry Scotti | gaffe ad Amici | «Alberto lo ricordo da bambino nel mio programma»

Amici 18 - piccola gaffe di Gerry Scotti con Alberto : "Ti ricordi di me - hai partecipato a Io Canto". Ma il cantante partecipò a Ti lascio una canzone! : Dopo la gaffe "volontaria" di Mara Venier con il microfono, e i conseguenti doppi sensi, anche Gerry Scotti, componente della giuria del settimo serale di Amici 18 insieme a Emma Marrone, ha commesso una piccola figuraccia con uno degli allievi rimasti ancora in gara: stiamo parlando di Alberto Urso, il tenore di quest'edizione di Amici. Dopo una delle sue esibizioni nell'ultima, decisiva, manche, infatti, Gerry Scotti si è rivolto ad ...

#Amici18 – Il Serale – Settima puntata del 11 maggio 2019 – Ospiti : Raffaella Carrà - Emma - Mara Venier e Gerry Scotti. : Il Serale della diciottesima edizione di Amici ritorna questa sera con la sua Settima puntata. Nei prossimi nove sabati sera, i dodici ragazzi della scuola più famosa d’Italia si sfideranno a colpi di canzoni e coreografie per conquistare la vittoria finale del talent show ideato e condotto da Maria de Filippi. Tutto rigorosamente in diretta, sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. AMICI 18 | Il Serale Come sempre, ...

Gerry Scotti ad Amici 2019 : carriera - vita privata e biografia : Gerry Scotti ad Amici 2019: carriera, vita privata e biografia Il promo ufficiale di Amici 2019, in vista della prossima puntata in onda sabato 11 maggio su Canale 5, ha svelato i due volti che siederanno in giuria dopo gli addii di Ricky Martin e Vittorio Grigolo. Si tratta di Emma Marrone, ex vincitrice del talent e Gerry Scotti, che in passato ha già ricoperto questo ruolo. Andiamo a scoprire qualcosa in più sull’amatissimo ...

Nicolò Scalfi - Caduta Libera. Parla Gerry Scotti : “La tua dote…” : Caduta Libera, campione Nicolò Scalfi. Gerry Scotti: “Hai la dote di…” Come tutte le altre, anche la puntata di Caduta Libera di oggi, mercoledì 8 maggio 2019, è stata aperta dal padrone di casa Gerry Scotti assieme all’ormai popolarissimo campione Nicolò Scalfi, bresciano, di soli vent’anni. Dopo l’anteprima, lo stacco pubblicitario e la sigla, il conduttore si è complimentato con Nicolò Scalfi ancora una ...

Striscia la Notizia - Gerry Scotti "celebra" Michelle Hunziker : dopo le rose - il colpo bassissimo in un video : Grande festa a Striscia la Notizia, dove si celebra Michelle Hunziker, la storica conduttrice del tg satirico di Canale 5 arrivata alla millesima puntata vissuta dietro al bancone più seguito d'Italia. E nell'emissione del 6 maggio, a celebrarla ci pensa Gerry Scotti, che le riserva una calorosissim

Nicolò Scalfi a Caduta Libera. Gerry Scotti : “Aveva l’obbligo di…” : Campione Nicolò Scalfi di Caduta Libera. Scotti: “Penso avesse l’obbligo di sapere le risposte” Ha fatto un figurone anche nella puntata di Caduta Libera di ieri il campione Nicolò Scalfi, che alla fine della trasmissione, pur non essendo riuscito a vincere, ha avuto un vero e proprio elogio dal padrone di casa Gerry Scotti. Arrivato all’ultima manche con un montepremi di ben 331 mila euro, il campione Nicolò Scalfi a ...

Gerry Scotti : figli - età e moglie. Carriera del presentatore tv : Gerry Scotti: figli, età e moglie. Carriera del presentatore tv Chi è Gerry Scotti e Carriera Considerato da molti l’erede di Mike Bongiorno, Gerry Scotti da più di quarant’anni rappresenta uno dei personaggi di punta dell’azienda Mediaset. Il presentatore ha lavorato in radio e condotto tantissimi programmi d’intrattenimento e game show riscuotendo sempre ottimi risultati d’ascolto. In passato ha dichiarato di voler lasciare il mondo della ...