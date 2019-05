U&D | Baldassarre contro Angela | ' Poche donne riescono a stare al mio fianco'

Blastingnews

(Di sabato 11 maggio 2019) Uomini esta per giungere al termine di questa stagione, così i tronisti in carica si trovano sempre più vicini alla scelta finale. Durante l'ultima puntata dello storico dating di Canale 5, i telespettatori hanno assistito all'eliminazione di Fabrizioda parte diNasti. Al termine della puntata il corteggiatore ha avuto un duro sfogo nei confronti della tronista partenopea. La puntata che riguardava l'eliminazione di Fabrizio è stata trasmessa solamente ieri, cosìsi è potuto sfogare. Da parte del corteggiatore sono arrivate delle parole piuttosto dure nei confronti della tronista. La sorella di Chiara Nasti ha preferito continuare la conoscenza con Alessio e Luca. Stando alla motivazione riferita dalla ragazza, Fabrizio non avrebbe fatto nulla per catturare l'interessa dinell'ultimo periodo a causa del suo carattere timido ed introverso. ...

