Serie B | il Lecce torna in serie A dopo 7 anni Retrocessi Carpi | Padova e Foggia | in

(Di sabato 11 maggio 2019)rivede la. La vittoria di sabato per 2-1 contro lo Spezia, nell’ultima giornata diB, riporta i salentini nel massimo campionato di calcio che avevano abbandonato al termine della stagione 2011/12. Playoff, invece, per il Palermo che non è riuscito a conquistare i tre punti nel match in casa col Cittadella, col risultato finale di 2-2. A battersi per la promozione saranno quindi, oltre ai rosanero siciliani, anche Benevento, Pescara, Verona, Spezia e Cittadella. Retrocesse direttamente inC, invece,, mentre Salernitana e Venezia si lotteranno la permanenza in B ai playout. Si tratta di un doppio salto di categoria in dueper la squadra salentina, neopromossa inB, e l’ennesimo successo per la nuova proprietà guidata dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani che ha rilevato la società nel 2015 insieme ...

