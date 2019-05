Pole tris per Bottas | Ferrari non recupera

ilfogliettone

(Di sabato 11 maggio 2019) Treposition di fila non fanno una prova, ma almeno un indizio, soprattutto se conquistate 'in faccia' allo specialista Lewis Hamilton che guida la stessa monoposto. Cosi' Valtteri, protagonista in qualifica anche a Barcellona, si conquista i titoli di apertura in vista della quinta prova del Mondiale di Formula 1 come un forte pretendente al titolo 2019, dopo anni di subalternita'. Se il pluricampione del mondo deve rassegnarsi ad un duello in famiglia, travolta da questo exploit e' la, ancora alla rincorsa nonostante le tante novita' portate al Montmelo' e che si trova a dover combattere con una coppia apparsa per ora imbattibile e che sta gia' pregustando la quinta doppietta stagionale. Da ieri si era capito che le Rosse faticavano nel terzo settore del circuito e oggi c'e' stata la riprova, con un drammatico gap che ha relegato Sebastian Vettel al terzo posto, ...

