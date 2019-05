NBA – Warriors | Steve Kerr allontana le voci di mercato | “Klay Thompson vuole restare e

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019), coach dei Golden Statele possibilidi una partenza di Klaydalla franchigia della Baia In estate i Golden Statepotrebbero doversi abituare all’idea di smontare, almeno in parte, la ‘Death Lineup’ che li ha resi imbattibili negli ultimi anni. Dato come molto probabile l’addio di Kevin Durant, con i New York Knicks in pole per il suo arrivo, resta da chiarire la situazione lagata a Klay. Pur essendo una delle due metà degli ‘Splash Brothers’ insieme a Curry, avendo grandi abilità di difensore e di tiratore da 3 punti, Klayè quello dei big 4 di GS che passa di più in secondo piano, un po’ per non avere il carattere di Draymond Green, un po’ per non essere considerato un leader come Durant e Curry. In estate,ha deciso di battere cassa: o avrà il massimo salariale, o sarà addio. Nel corso di una ...

