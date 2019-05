Juventus – Bonucci salta il match contro la Roma per un problema fisico | i dettagli

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019)costretto are la sfidala: distorsione alla caviglia per il difensore bianconero Defezione tra le file dellaalla vigilia della trasferta dell’Olimpicola. Non prenderà parte al bigdella 36esima giornata Leonardoche rimarrà a Torino per precauzione in seguito a una contusione alla caviglia destra subita al termine della rifinitura. L’elenco dei convocati di Massimiliano Allegri per ilvalido per la 36esima giornata: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Caceres, Pjanic, Ronaldo, Dybala, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Cuadrado, Cancelo, Pinsoglio, Emre Can, Bentancur, Del Favero, Pereira Da Silva, Spinazzola, Kastanos, Nicolussi Caviglia. (Int/AdnKronos) L'articoloillaper un: iSPORTFAIR.

forumJuventus : #RomaJuve domani ore 20,30. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Dybala, Ronaldo e Cuadrado in attacco. Chiellini e Bonu… - DiMarzio : #Juve, i convocati di #Allegri per la #Roma: out #Bonucci ?? - Sport_Mediaset : #Juventus, #Bonucci racconta il passaggio al #Milan: 'Non ero lucido' -