Giro d’Italia 2019 | Vincenzo Nibali parte bene e guadagna 5 secondi su Dumoulin Ma

(Di sabato 11 maggio 2019) A Bologna è incominciato ild’Italiacon la cronometro individuale di 8 km, tantissimi big hanno deciso di scendere subito in strada per evitare l’annunciata pioggia prevista per il tardo pomeriggio. La prova contro il tempo, con gli ultimi 2,1 km in salita per giungere in cima al San Luca (tanti tratti con pendenza in doppia cifra), è già risultata importante in ottica classifica generale e possiamo già tracciare un primo bilancio importante anche se dobbiamo aspettare le ore 19.43 quando scatterà Simon Yates per avere un quadro completo della situazione.è semplicemente stato strepitoso, lo Squalo si è dimostrato in grandissima forma, ha letto benissimo il tratto iniziale in pianura e si è distinto anche in ascesa chiudendo in 13:17. Il capitano della Bahrain-Merida, tra i grandi favoriti della vigilia per la conquista del, ha però pagato 23 ...

