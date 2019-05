Di Maio sospetta che il decreto sicurezza bis di Salvini sia un' arma di distrazione

agi

(Di sabato 11 maggio 2019) Lo schema dilegge presentato ieri da Matteodà nuova linfa alle polemiche interne al governo e suona il gong di un nuovo match tra il ministro dell'Interno e l'alleato, Luigi Di. Nello schema del 'bis', è previsto, tra le altre cose, che la "competenza a limitare o vietare il transito e la sosta nel mare territoriale" passi al Viminale. Quindi, allo stesso. Ma c'è di più: sono previste multe per le ong che salvano i migranti in mare: fino a 5 mila euro a persona accolta a bordo. Ma ad innescare la reazione del Movimento 5 Stelle è la doppia missiva cheinvia al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e al presidente del consiglio, Giuseppe Conte in cui chiede "un salto di qualità" nel contrasto all'immigrazione. Parole che suonano alle orecchie di Dicome le scuse di uno scolaro che non ha fatto i compiti a casa: ...

