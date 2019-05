Cooperante morto,pm indaga per omicidio

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta persulla morte a Capoverde di David Solazzo,di 31 anni di Firenze. Lo si apprende dal legale della famiglia. Inoltre è stato disposto il sequestro e trasferimento della salma al policlinico Gemelli di Roma per svolgere una seconda autopsia. La famiglia, che non crede all'incidente domestico, ha presentato una denuncia per chiedere indagini dall'Italia.(Di sabato 11 maggio 2019)