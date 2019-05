Condannata la finta ereditiera | viveva nel lusso a New York | ma non aveva soldi suoi

vanityfair

(Di sabato 11 maggio 2019) Sembra la storia di quei truffatori da romanzo ottocentesco che tentavano la scalata sociale fingendo di essere ciò che non erano, prima di tutto economicamente. Lo stesso ha fatto larusso-tedesca Anna Sorokin. Come a quei personaggi d’altri tempi non è andata bene neanche a lei. Accusata di aver rubato oltre 200mila dollari a banche e conoscenti è stataa Newa un minimo di 4 fino a un massimo di 12 anni di carcere. Non tutti conoscevano il suo vero nome nel mondo della Newche conta era Anna Delwvey. La 28enneconvinto molti di essere la ricca rampolla di una famiglia milionaria. Lo confermava il tenore di vita che sosteneva e mostrava sui social. Solo che lo faceva connon, anzi truffando altri per avere a disposizionee beni di, dalla vita in hotel a 5 stelle al jet privato. Quando l’hanno fermata nell’ottobre del ...

