(Di sabato 11 maggio 2019)si aspettava tutto questo clamore attorno al suo? “No, non me lo aspettavo. Il mio è unintervista fatto da una giornalista, non credevo si arrivasse a censurarlo, non pensano si arrivasse a tanto”.Anche il ministroha parlato di censura. Ma la casa editrice, AltaForte, è vicina ai neofascisti di CasaPound.“Il Salone delmi impedisce di presentare il mio, questo è il punto. Non esista una sentenza di condanna per AltaForte”.ha il piglio battagliero di chi sa prendersi la scena. Seduta in una poltroncina nella hall dell’albergo in cui sta per svolgersi la conferenza stampa per presentare il suo “Io sono Matteo- Intervista allo specchio”. Una sorta di contro Salone organizzata dalla casa editrice AltaForte anche per protestare contro ...

lupus_in_tabula : RT @marcoracca: #iostoconaltaforte #Torino 2 eventi da vedere al posto del Salone della Censura di Chiappendino. Oggi alle 12 al Golden Pal… - zuccapelata : I #fascisti censurano il libro su #Salvini. - andrea_gardin : RT @HuffPostItalia: Chiara Giannini: 'Il mio libro su Salvini censurato è la morte della libertà d'espressione' -