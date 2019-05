Che fatica! E Marco Bocci e la Chiatti massacrati sul web

Per fortuna sia Bocci che la Chiatti hanno potuto contare su una schiera di persone che hanno preso le loro difese, giustificando il motivo di quella didascalia così scomoda. Infatti secondo i sostenitori della coppia, per ogni genitore è stancante portare dei bambini piccoli in una gita fuori porta, soprattutto in posto affollato come il parco di Disneyland. Visualizza questo post su Instagram Fatica, fatica, fatica vera. @laurachiatti82 e #lebelvescatenate ma poi #lelo @sc_mimilina @ettore_dvt @paolacitt #ely e tanta tanta #faticavera Un post condiviso da @ marcoboccireal in data: Mag 8, 2019 at 2:22 PDT Per fortuna sia Bocci che la Chiatti hanno potuto contare su una schiera di persone che hanno preso le loro difese, giustificando il motivo di quella didascalia così scomoda. Infatti secondo i sostenitori della coppia, per ogni genitore è stancante portare dei bambini piccoli in una gita fuori porta, soprattutto in posto affollato come il parco di Disneyland.

(Di sabato 11 maggio 2019) Una foto pubblicata sul profilo instagram diè stata aspramente criticata dai fan dell'attore. Insieme alla moglie Laurae ai due figli, il divo si gode un po' di relax al parco dei divertimenti di Disneyland Paris. La foto li vede felici e sorridenti, ma è la didascalia che fa sbottare i follower i quali, immediatamente, si scagliano contro la coppia."Fatica, fatica, fatica", scrive l'attore. Nello scatto che è diventato virale,e Laura, hanno voluto raccontare una giornata trascorsa fra giostre e corse forsennate per il solo scopo di esaudire un desiderio dei figli. Un'esternazione ironica, sicuramente, che forse in pochi hanno compreso. Fioccano commenti molto pungenti che lasciano ben poco all'immaginazione. "Fatica per cosa?", scrive un follower. "Chissà quanti genitori vorrebbero provare questo tipo di fatica nel portare i figli a Parigi", si legge sotto al post. "Certo perché noi ci grattiamo dalla mattina alla sera. Siete dei poracci, poi pretendete pure rispetto", scrive un altro fan indignato.