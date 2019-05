Il Foggia retrocede in Serie C, proprio nel giorno della festa del Lecce promosso in Serie A dopo 7 ...

Serie B - il Lecce torna in serie A dopo 7 anni. Retrocessi Carpi - Padova e Foggia - in attesa di playoff e playout : Lecce rivede la serie A dopo 7 anni. La vittoria di sabato per 2-1 contro lo Spezia, nell’ultima giornata di serie B, riporta i salentini nel massimo campionato di calcio che avevano abbandonato al termine della stagione 2011/12. playoff, invece, per il Palermo che non è riuscito a conquistare i tre punti nel match in casa col Cittadella, col risultato finale di 2-2. A battersi per la promozione saranno quindi, oltre ai rosanero siciliani, ...

Come capire se la tua vita sessuale è poco o troppo attiva : Una vita sessuale appagante compare sicuramente tra i desideri di ogni donna. D’altronde, si sa il sesso fa bene alla salute, ci rende felici e rilassate e ci permette di mantenerci giovani e attive anche nel quotidiano. Tuttavia esistono segnali per capire se la nostra vita sotto le lenzuola è decisamente troppo attiva o se al contrario stiamo rischiando di rinunciare ad uno dei piaceri della vita: ecco Come riconoscerli! I problemi ...

Alghero - in barella perché mancano posti : paziente cade e muore mentre aspetta gli esami : La vittima è Leonarda Livesu, anziana di 93 anni originaria di Villanova Monteleone. In attesa dei necessari accertamenti medici, era sta adagiata su una barella per mancanza di posti, qui è caduta a terra battendo la testa e riportando un'emorragia cerebrale che l'ha condotta alla morte. Indaga la Procura.Continua a leggere

Avvistato uno squalo a Fiumicino : nuotava vicino alla costa : Uno squalo di circa due metri è stato Avvistato oggi, più volte, a non molta distanza dalla spiaggia di Passoscuro, sul litorale nord di Fiumicino. Il primo avvistamento e’ stato effettuato da un diportista intorno a mezzogiorno ma poi e’ stato notato di nuovo nel pomeriggio, fino alle 16.30, stazionando tra 50-100 ed i 500 metri dalla riva, da bagnanti ed assistenti bagnanti. Secondo le informazioni raccolte, potrebbe trattarsi, per ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali parte bene e guadagna 5 secondi su Dumoulin. Ma Roglic fa il vuoto sul San Luca : A Bologna è incominciato il Giro d’Italia 2019 con la cronometro individuale di 8 km, tantissimi big hanno deciso di scendere subito in strada per evitare l’annunciata pioggia prevista per il tardo pomeriggio. La prova contro il tempo, con gli ultimi 2,1 km in salita per giungere in cima al San Luca (tanti tratti con pendenza in doppia cifra), è già risultata importante in ottica classifica generale e possiamo già tracciare un primo ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA. SULLA COLOMBO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO VERSO OSTIA, TRAFFICO REGOLARE. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA SULLA VIA ...

Traffico Roma del 11-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO. SUL LUNGOTEVERE CODE TRA PONTE SANT’ANGELO E PONTE CAVOUR RESTANO POI DISAGI SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE RIMOSSO AVVENUTO ...

La Domus Aurea stupisce ancora con le sue decorazioni : La scoperta, come raccontano archeologi e restauratori, risale agli ultimi mesi del 2018, grazie ad un ponteggio montato per restaurare la volta della sala 72 della Domus Aurea, una delle 150 attualmente note dell’immensa dimora diffusa che l’imperatore si fece costruire nel 64 d.C dopo il grande incendio che aveva devastato Roma, con superbi padiglioni che si susseguivano senza soluzione di continuità, sul modello delle regge ...

ALPINI - ADUNATA A MILANO : RADUNO 2019/ Penne nere si nasce - non si diventa : ALPINI, RADUNO in corso a MILANO, ADUNATA nazionale 2019. La prima notte è passata fra canti, balli e qualche bevuta. Oggi grandi eventi in programma

Sito di beni di lusso offre 1.200 euro per vivere su uno yacht e recensirlo : Per chi sogna di essere sempre in vacanza, potrebbe finalmente essere arrivato il lavoro perfetto per i propri gusti. Il Sito HushHush, più noto come l'Amazon dei milionari, è alla ricerca di personale che recensisca alcuni yacht prima che questi vengano messi in vendita. Lo scopo è quello di riuscire a capire se questi ultimi soddisfano i requisiti richiesti, prima che vengano definitivamente messi online per la vendita. La persona che sarà ...

6 frasi per la Festa della mamma : auguri da dedicare su Facebook e Whatsapp : Domenica 12 maggio è la Festa della mamma. Si tratta di un giorno assolutamente speciale, in cui si celebrano le donne che ci hanno messo al mondo. Ecco allora alcune frasi d'auguri per dimostrare al proprio genitore quanto sia speciale. Le frasi si possono inviare tramite SMS, su Facebook, su Whatsapp oppure su una semplice e gettonatissima cartolina.

Dalla Tunisia arance infettate dalla 'macchia nera' - l'allarme : "Effetti disastrosi" : Macchie scure sulla buccia degli agrumi: il nuovo fungo rappresenta -secondo Coldiretti- una grave minaccia. "L'Italia non...

Frisone aggredito : è stata mia sorella : 17.28 "E' stata mia sorella". Così il fisico nucleare Fulvio Frisone, tetraplegico, spiega l'aggressione di cui è stato vittima nella sua abitazione,a Catania. "Oggi finisce la famiglia Frisone e ne nasce una nuova, composta solo da me e mia madre.Il 4 maggio scorso,sono stato picchiato in casa da mia sorella, insegnante, e minacciato da suo marito. Non conosco il motivo. Grazie al mio badante,la situazione non è degenerata",dice Frisone in ...

Mario Monti - l'ultimo delirio del senatore a vita : "Se vince Salvini - torna la guerra" : Le prospettive per l'Europa, Italia compresa, tratteggiate dal senatore a vita Mario Monti sono le peggiori possibili. L'ex premier non fa che ripeterlo mentre passa da un'ospitata in tv a un dibattito, fino alla presentazione del libro di David Parenzo, "Falsari. Come l'Unione europea è diventata i