Taglio del nastro dopo i lavori | La Morra fa festa alla rinnovata piazza Castello e al

Il Trono di spade 8x05 : il trailer nel detTaglio della penultima puntata : Successivamente alla messa in onda della quarta puntata dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin, la rete televisiva HBO ha condiviso un video promo della 8x05, la penultima puntata di cui ancora non è noto il titolo. Però siamo andati ad analizzare nel dettaglio il trailer ufficiale ed ...

Taglio dei parlamentari - via libera della Camera : ... con l'Italia che è l'unica Repubblica parlamentare ad averlo: era meglio un unica Camera politica di 500 deputati e un Senato delle Regioni, come la riforma Boschi.

Inps : il calcolo del Taglio di pensione di giugno sarà scaglionato e parametrato : Lo chiamano prelievo forzoso ed è quello che accadrà a giugno a molti pensionati italiani. Il prossimo mese sarà un mese piuttosto particolare per i pensionati che andranno ad incassare i ratei di pensione spettanti. Parte infatti il contributo di solidarietà previsto dalla legge di Bilancio di inizio 2019 e contemporaneamente parte l’operazione recupero dei soldi che l’Inps ha erogato in più ai pensionati nei primi 3 mesi dell’anno 2019. ...

Taglio parlamentari : arriva l’ok della Camera - sforbiciata di 345 eletti : La Camera ha approvato la proposta di legge costituzionale sul Taglio parlamentari, che riduce il numero di senatori e deputati. I sì sono stati 310 (M5s, Lega, Fi e Fdi), i no 107 (Pd, Leu, +Europa, Civica Popolare), gli astenuti 5 (NcI). Visto che l’Aula di Montecitorio ha confermato il testo licenziato dal Senato, si tratta della prima delle due letture conformi previste alla Camera dalla costituzione per le modifiche della Carta. La ...

Riforme : secondo ok della Camera al Taglio dei parlamentari : Articolo aggiornato alle ore 16,15 del 9 maggio 2019. Via libera dell'Aula della Camera alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, dagli attuali 945 (315 senatori e 630 deputati) a 600 complessivi (200 senatori e 400 deputati). Un taglio di 345 eletti, ovvero un terzo dei parlamentari attualmente previsti. I voti a favore sono 310, i contrari 107 e 5 astenuti. Hanno votato contro Pd, Leu e una parte del gruppo Misto. ...

Terrorismo - Fico ricorda le vittime delle stragi : "La democrazia non ceda alla legge del Taglione" : 'Dobbiamo anzitutto adoperaci affinché, come ha ricordato in più occasioni anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, siano assicurati alla giustizia e scontino la pena tutti coloro che, ...

20 : 29 | Taglio parlamentari - chiuso esame della legge : giovedì Camera vota : 08.05.2019 - La Camera ha terminato l'esame degli emendamenti e degli articoli del disegno di legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. La seduta è stata quindi sospesa e la discussione riprenderà giovedì con le dichiarazioni di voto e la votazione finale. Tutti respinti gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Il testo è stato quindi approvato conformemente alla versione licenziata dal Senato.

Taglio parlamentari - il deputato di Area civica : “Tema del costo della politica è ridicolo - da 600 a 400 non cambia nulla” : “Il tema del costo della politica è un tema ridicolo, da 600 a 400 deputati non cambia nulla. Il vero problema riguarda il rapporto tra l’istituzione e un paese”. A dirlo, alla Camera, mentre sono in votazione gli emendamenti alla proposta di legge costituzionale sul Taglio dei parlamentari, è il deputato di Area civica Serse Soverini. Domani, giovedì 9 maggio, sono in programma le dichiarazioni di voto e il voto sul ...

Taglio delle pensioni : l'Inps ha confermato le restituzioni e conguagli nel mese di giugno : A giugno parte il salasso sulle pensioni d’oro ma non solo. Infatti sempre per giugno è previsto il via all’operazione restituzione dei soldi percepiti in più da molti pensionati nel primo trimestre di pagamenti del 2019. L’Inps ha confermato con tanto di circolare ufficiale, il via al contributo di solidarietà che per 5 anni inciderà sugli importi degli assegni per le pensioni che comunemente vengono definite d’oro, quelle di importo su base ...

Taglio parlamentari - Magi (+Europa) provoca : “Perché 400? facciamo 40”. Baldelli (FI) : “Siamo troppi? Dimettetevi” : provocazioni e sarcasmo in Aula da parte delle opposizioni contro la maggioranza durante l’esame degli emendamenti sul disegno di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in prima lettura al Senato. “Perché 400, facciamo 40″, ha provocato il deputato di +Europa, Riccardo Magi, pur precisando che si sarebbe astenuto sulla stessa proposta di modifica. E ancora: “La vostra è soltanto propaganda, ...