Sparatoria Napoli,contesto camorristico

E' maturato in pienoil tentato omicidio di Salvatore Nurcaro in cui è rimasta gravemente ferita la piccola Noemi. Lo ha detto il procuratore di, Giovanni Melillo,nel corso in un incontro in Procura. Armando Del Re, ritenuto colui che ha sparato,è stato preso in provincia di Siena. Il fratello Antonio, invece, è stato fermato nell'hinterland napoletano, nei pressi di Nola:ha dato supporto logistico ad Armando. A entrambi viene contestata la premeditazione.(Di venerdì 10 maggio 2019)